François Dumont, Variations Vertigo

“Variations Vertigo” nous propose une des partitions possibles du film d’Hitchcock, œuvre labyrinthique qui, telle une spirale, ne cesse de s’achever puis de recommencer. Un fascinant voyage cinématographique et littéraire. Une obsession filmique réjouissante autour d’une femme, autour d’une apparition qui n’en finit plus de disparaître. Brillant et jubilatoire !" — Librairie Compagnie

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un langoureux vertige", par Pascal Engel (en ligne le 27 mai 2023)

Dans cette belle enquête bio-littératuro-cinématographique, François Dumont revisite une nouvelle fois Vertigo, chute tourbillonnante parmi les fantômes nervaliens qui hantent la baie de San Francisco.