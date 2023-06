Florian Stalder, Jules Desbois, l'élan dans le marbre

Jules Desbois (1851-1935) est un sculpteur encore trop méconnu, mais qui fut pourtant des plus célèbres en son temps. Né à Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire), formé à Angers puis aux Beaux-Arts de Paris, il entretint une très longue amitié avec Auguste Rodin qui l’estimait parmi les meilleurs sculpteurs de sa génération. Artiste exigeant, appliqué à saisir le frémissement de la vie dans ses sculptures, il fut aussi un grand créateur d’objets d’art décoratif et l’un des précurseurs de l’Art nouveau. De l’étain au marbre, de l’or au bois, il excella dans tous les matériaux. Il puisa son inspiration dans l’art antique comme dans la nature et son travail témoigne de sa grande attention à la condition humaine et de sa passion pour les corps, souples et puissants.

Cet ouvrage rend compte de la richesse et de la diversité de son œuvre, illustrées à travers les collections principalement présentées au musée qui lui est consacré à Parçay-les-Pins, mais issues également d’autres musées français.