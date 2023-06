Le Maghreb africain (Expressions maghrébines, Vol. 23, n° 2, hiver 2024)

Expressions maghrébines



Vol. 23, n° 2, hiver 2024 : Appel à articles



Le Maghreb africain



Dossier coordonné par Paraska Tolan-Szkilnik

Date limite de soumission des articles : 31 janvier 2024

Parution : novembre 2024





Les nombreuses crises migratoires que les pays européens ont traversées au cours des dix dernières années ont fait du Maghreb l’épicentre des angoisses migratoires du public européen, de ses politiciens et de sa presse. En effet, le Maghreb est devenu, pour de nombreux africain·e·s, une porte d’entrée vers l’Europe — un lieu de passage, un espace liminal d’attente, une étape obligatoire pour bien des migrant·e·s, mais une étape dont ils se passeraient sans doute volontiers. Au Maghreb aussi, l’augmentation de cette population noire et migrante a ravivé de nombreux débats sur la relation des populations maghrébines avec celles du reste du continent, sur le racisme contemporain au Maghreb et sur la longue histoire de la traite transsaharienne. Elle a aussi mis en exergue les multiples formes de circulation (de personnes, d’idées, de marchandises) qui ont relié le Maghreb à l’Afrique transsaharienne depuis des siècles. En effet, pour comprendre les revendications des populations noires maghrébines mais aussi la situation des migrant·e·s noir.e.s au Maghreb aujourd’hui, il est impératif de revenir à l’histoire des relations entre le Maghreb et le reste du continent africain, et de se pencher en particulier sur leurs interconnections culturelles, religieuses et économiques.



Malgré sa longue histoire comme carrefour entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe, le Maghreb est resté relativement marginal dans l’imaginaire de ces trois régions. Le Sahara constitue encore une ligne divisant le Maghreb et le reste du continent, une division qui est visible dans les publications scientifiques mais aussi dans l’organisation de nombreux laboratoires de recherche. Cet imaginaire fragmenté nous empêche de penser le Maghreb dans sa relation avec les identités et cultures multiples et hétérogènes du reste de l’Afrique. Un nouveau courant de recherche tente de déconstruire ces barrières, montrant les échanges dynamiques matériels et symboliques à travers les diverses régions d’Afrique dans la période coloniale, précoloniale et postcoloniale. Les chercheuses et chercheurs qui étudient l’espace transsaharien effectuent un travail essentiel, particulièrement quand on le place dans le contexte contemporain tendu autour de l’enseignement de l’histoire coloniale française. En effet, alors que la question raciale et le vocabulaire qui lui appartient font de plus en plus les gros titres de la presse maghrébine et internationale, il est important d’historiciser et de vernaculariser ce vocabulaire. Il dépend de nous, en tant que spécialistes de l’Afrique et du Moyen-Orient, de démontrer que les catégories ethniques et raciales que de nombreux européen·n·e·s et africain·e·s conçoivent comme immuables ont en réalité parfois une histoire relativement courte et en lien direct avec l’histoire du colonialisme, tandis que d’autres catégories raciales ont précédé la période coloniale puis évolué pendant l’occupation.

Ce numéro d’Expressions Maghrébines tentera de penser le Maghreb en tant qu’espace africain. Dans une tentative de combler le fossé transsaharien, nous invitons les chercheurs/chercheuses et les artistes à nous envoyer leurs contributions en suivant les axes ci-dessous :



· Représentations des relations entre l’Afrique et le Maghreb de l’antiquité à nos jours dans la littérature, les arts plastique et le cinéma



· Genres littéraires et esthétiques pour écrire l’histoire du Maghreb africain et des populations noires maghrébines



· Réflexion sur les interactions entre les catégories raciales coloniales et les identités ethniques indigènes au Maghreb



· Mémoires de l’esclavage en Afrique du Nord



· Questions raciales au Maghreb contemporain.

Les articles ne devront pas dépasser 40.000 signes, espaces inclus (6.000 mots environ). La ponctuation, les notes et les références doivent être conformes aux normes appliquées par la revue: https://expressions-maghrebines.tulane.edu.



Les demandes de renseignements complémentaires et les articles complets doivent être adressés par courrier électronique à la présidente du comité scientifique : expressions.maghrebines@ub.edu.

La section VARIA de la revue maintient toujours un appel à articles (sans date limite de soumission) concernant les cultures maghrébines : littérature, cinéma, arts...