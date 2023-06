L’histoire des bibliothèques et du livre en Centre-Val de Loire : où en est-on ?

Les années 1990 ont été propices au développement de l’histoire des bibliothèques et du livre, de leurs acteurs et de leurs collections, abordée selon une perspective régionale. En région Centre, ces recherches ont pris la forme de publications scientifiques, de manifestations grands publics ou encore de beaux livres. Ces différentes initiatives ont montré en quoi cette perspective régionale, bien que reposant sur un échelon administratif créé artificiellement dans les années 1970, favorisait les approches comparatistes, de sorte que les traits communs et les singularités des bibliothèques passées et contemporaines s’en trouvaient soulignés. Naturellement, ces actions ont également sensibilisé le grand public au patrimoine livresque, un domaine souvent méconnu, tout en invitant à la découverte des richesses qui étaient conservées dans les départements voisins.



Trois décennies plus tard, cette attention portée au cadre régional s’est dissipée. Les activités de recherche et les sujets des expositions, qu’ils soient le fait du monde universitaire ou des bibliothécaires, sont le plus souvent conçus à l’échelle locale[4], tandis que les projets pensés pour un ressort plus large sont bien souvent conçus à la dimension inter-régionale. Si la thématique régionale est moins souvent sollicitée, un espace de rencontres et d’échanges adapté à l’échelle du Centre – Val de Loire demeure pertinent pour faire dialoguer chercheurs et bibliothécaires qui s’intéressent aux différentes facettes d’une histoire des bibliothèques et du livre en Centre – Val de Loire.



La journée d’étude que nous proposons revêt une double ambition : montrer l’actualité de la recherche en histoire des bibliothèques et du livre dans notre région et proposer un moment de dialogues entre les chercheurs et les bibliothécaires qui sont animés par des questionnements croisés.



Résolument transpériode et transdisciplinaire, cette journée s’adresse aux bibliothécaires, enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs (dès le master 2) et membres des sociétés savantes, dont les travaux convoquent les disciplines suivantes : histoire, littérature, archéologie, histoire de l’art, bibliothéconomie, archivistique et humanités numériques. Les propositions de communication pourront s’inscrire dans ces trois axes :



1/ L’histoire des bibliothèques passées et d’aujourd’hui installées sur le territoire de l’actuelle région Centre – Val de Loire



- établissements ecclésiastiques du Moyen Âge ; bibliothèques princières de la Renaissance et privées de l’Ancien Régime ; bibliothèques populaires de la Troisième République ; bibliothèques de lecture publique du XXe siècle



- organisation et fonctionnement



- figure des bibliothécaires ; typologie des lecteurs



2/ Les collections patrimoniales écrites conservées dans les bibliothèques publiques du Centre – Val de Loire



- imprimés et manuscrits (collections ou document unitaire) ; fonds d’archives



- provenances ; légateur et donateur



- centres de production (ateliers de copie, imprimeurs-libraires, maisons d’édition)



3/ Les méthodes et les outils pour écrire l’histoire des bibliothèques et du livre du Centre – Val de Loire



- codicologie et paléographie ; archéologie du livre imprimé



- bases de données ; éditions numériques.

—

Modalités de soumission



Les propositions de communication comporteront :



- un résumé de la communication (3000 signes, espaces compris),



- un titre (même provisoire),



- un court CV.



Elles seront à adresser au plus tard le 10 octobre 2023 Rémi Jimenes (remi.jimenes@univ-tours.fr) et à William Trouvé (william.trouve@univ-tours.fr).



Les contributions feront l’objet d’une publication.

—

Comité scientifique



- Florence Alibert, maîtresse de conférences en humanités numériques, TEMOS



- Pierre Aquilon, chercheur associé, CESR



- Ariane Bouchard, responsable des collections patrimoniales, Médiathèque d’Orléans



- Magali Coumert, professeure d’histoire médiévale, CeTHiS



- Rémi Jimenes, maître de conférences en histoire du livre et des bibliothèques, CESR



- Caroline Laurent, responsable des collections patrimoniales, Bibliothèque des Quatre-Piliers de Bourges



- Régis Rech, responsable des collections patrimoniales, Bibliothèque municipale de Tours



- William Trouvé, chargé de mission patrimoine écrit, CESR.

—



Comité d’organisation



Rémi Jimenes, William Trouvé.