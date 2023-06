Appel de textes pour la revue Voix et Images 

Fondée en 1975 et publiée sous l’égide du Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, Voix et Images est une revue savante de réputation internationale consacrée exclusivement à la littérature québécoise.



Ouverte aux différentes approches théoriques et critiques, la revue publie trois numéros par année qui comprennent un dossier savant (sur un.e auteur.e ou une problématique) et des études libres, mais aussi des chroniques qui font quant à elles état de l’actualité littéraire. Les textes publiés dans Voix et Images sont évalués en double aveugle.



À l’approche de ses 50 ans d’existence, Voix et Images souhaite rappeler qu’elle accueille les articles soumis spontanément par les chercheur.e.s en études québécoises de tous horizons qui souhaiteraient publier dans la section « études libres ».



Les articles soumis peuvent être envoyés à : voix.images@uqam.ca.

On trouvera le protocole de rédaction de la revue à l’adresse suivante : https://voixetimages.uqam.ca.

Luc Bonenfant, Professeur, Département d’études littéraires (UQAM)

Directeur, Voix et Images.