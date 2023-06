L'humilité (revue Les vagues)

Les vagues sont une revue de création littéraire et artistique féministe. Nous mettons en avant les créateurices femmes et minorités de genre. Nous publions des créations littéraires et visuelles. De l’écume au rouleau, il s’agit de faire entendre la parole sous toutes ses formes.

C’est un projet politique, littéraire et esthétique : faire des vagues. Nous souhaitons explorer et valoriser des qualités associées aux femmes et traditionnellement négatives (la simplicité, l’attention, l’inachèvement…), refusant la reproduction de mécanismes de domination. Il ne s’agit pas d’objectiver les femmes en soutenant que ces attributs sont essentiellement féminins. Au contraire, nous voulons explorer cet imaginaire pour en revendiquer la force, en faire des qualités d’empathie absolument précieuses.

Il ne s’agit pas non plus de condamner les initiatives visant à mettre en avant la légitimité de la fureur féminine mais d’élargir la réflexion à d’autres formes de lutte. Autour d’une réflexion sur le tâtonnement, l’inachèvement, un projet esthétique se dessine. Celui d’un refus de la hiérarchie des arts et d’une culture de l’auteur, prodigieux, solitaire et inspiré.

C’est la promesse d’accueillir des créations inachevées, multiples et brinquebalantes, toujours prêtes à chavirer.

Pour ce premier appel à créations, c'est le thème “L’humilité” qui a été choisi.

Vous pouvez nous envoyer vos textes, images, illustrations et photographies, toute forme est la bienvenue.

- Vous pouvez nous transmettre un texte et/ou une image



- Toutes les formes sont libres



- Les créations visuelles reproductibles (photographie, dessin...) et les textes courts sont à privilégier

- L'appel est ouvert jusqu'au 10/09/2023