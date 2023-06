Anna Sansa, Carlo Goldoni, "avocat vénitien". Droit et théâtre à Venise au XVIIIe siècle

Le bicentenaire de la mort de Carlo Goldoni a été l’occasion d’une relecture de l’œuvre du plus célèbre dramaturge italien, qui jusque-là avait été considéré comme un auteur désengagé, voire futile. Parmi les aspects qui ont été mis en lumière par la critique spécialisée il faut compter l’importance de la longue expérience de Goldoni dans le milieu juridique. Bien que les chercheurs et les archivistes aient enfin mesuré la portée de cette parenthèse de vie de l’auteur, personne ne s’était penché jusqu’à présent sur une analyse détaillée des liens entre la loi et la littérature dans les comédies du dramaturge ni sur la raison de cette présence. Par le biais d’une mise en relation entre les pièces et les thématiques d’actualité à l’époque où Goldoni a œuvré, Anna Sansa arrive à démontrer qu’il existe un rapport étroit entre la production littéraire du dramaturge et l’actualité politique et sociale de son temps. Il en ressort un portrait inédit d’un auteur, qui croit à la composante pédagogique du théâtre et entend mener sa réforme pour un art engagé.

Anna Sansa est actuellement doctorante contractuelle à l'Université Paris-Sorbonne, membre du PRITEPS ainsi que de l’Équipe littérature et culture italiennes (ELCI), EA 1496 de l'Université Paris-Sorbonne. Professeur certifié (auteur d'un mémoire sur la transposition du roman en pièce théâtral à l’Université Paris-Sorbonne), elle a un doctorat en droit (obtenu à l’Université de Gênes), dont la thèse était consacrée au droit de famille, en particulier aux Pacs et aux autres formes de légitimation des unions civiles en Europe. Inscrite au Doctorat international d’études italiennes (Universités de Florence, Bonn et Paris-Sorbonne) sous la direction de M. le professeur Andrea Fabiano, elle prépare une thèse sur l’écriture juridique dans le théâtre de Carlo Goldoni, travail se situant dans un contexte interdisciplinaire entre le droit et la littérature. Sa recherche se concentre sur les apports réciproques entre l’activité légale et diplomatique de Carlo Goldoni et son parcours d’auteur dramatique.

Table des matières

Introduction. Le nouvel horizon de recherches ouvert par le courant universitaire « droit et littérature » (États-Unis d’Amérique, Belgique, France et Italie)

Le constat d’une lacune dans les études goldoniennes : la question du droit

L’expérience juridique de Carlo Goldoni : la formation et la pratique de l’avocat

Première partie

L’arrière-plan juridique du théâtre goldonien : cadre historique du droit vénitien au xviiie siècle

Chapitre I. Le rapport entre le droit vénitien et la tradition juridique romaine

La spécificité du droit vénitien et ses origines historiques

Les conséquences procédurales de cette spécificité

Chapitre II. La question de l’interaction entre Venise et son arrière-pays

L’expansion de Venise vers la Terre Ferme : un processus pluriséculaire

Configuration territoriale, juridique et politique de la Terre Ferme

Les conséquences des dérogations au principe de territorialité du droit vénitien

L’expérience personnelle du jeune fonctionnaire en Terre Ferme

Actualité de la question dans le débat social et politique vénitien au XVIIIe siècle

Chapitre III. Le droit des successions

Le cadre juridique de la transmission de biens et de valeurs : le patrimoine et la succession

Les spécificités du système successoral vénitien

Fondements du processus de succession, fidéicommis et testaments

Chapitre IV. Le droit de la famille

Cadre historique et juridique des problèmes relatifs aux unions matrimoniales

Mariages : droit et habitudes sociales avant et après le concile de Trente

Le mariage « officiel » au XVIIIe siècle à Venise

Les fiançailles et les symboles du lien

Viol et rapt ou fuite par amour ?

Une juridiction typiquement vénitienne : les Esecutori contro la bestemmia

La dot comme symbole de l’émancipation des femmes

La filiation : fils légitimes, fils naturels et adoption

Chapitre V. Le droit et la procédure pénale

Le système procédural vénitien

Un cas emblématique : l’empoisonnement

Deuxième partie

Une pédagogie théâtrale fondée sur la référence juridique

Chapitre vi. L’éloge comique d’un système juridique singulier dans L’Avocat vénitien

La transposition scénique du système juridique des sources propre à Venise

L’usage des compétences juridiques de l’auteur dans son engagement dramaturgique

Effets linguistiques de l’interaction des deux systèmes juridiques

Chapitre VII. La mise en scène dans Le Feudataire de l’intégration des rites et des coutumes féodaux par la Sérénissime

Représentation de la réalité juridique féodale

Perspectives critiques sur les coutumes féodales

Évolution de l’emploi de la référence au droit féodal dans l’œuvre du dramaturge

Chapitre VIII. Luttes et intrigues au sujet de la succession

La condition dans le testament :

Les Inquiétudes de Camille et L’Héritière fortunée

Le rôle du testament nuncupatif dans La Servante aimante

Conflits autour d’une succession ab intestat : le cas unique du Riche convoité

Chapitre IX. L’Honnête fille : une « comédie vraiment vénitienne »

La réputation, bouclier de la femme

Pratiques matrimoniales hétérodoxes mises en scène

La déchéance du couple

Comparaison entre réalité et fiction : les dossiers des Esecutori contro la bestemmia

Une trame alternative

Chapitre X. Justice ou équité dans L’Homme prudent

Un homme prudent face au tribunal de la conscience et de la société

Dynamiques d’un procès fait à la société vénitienne

La cohérence de Goldoni, dramaturge et juriste

Chapitre XI. Le droit de s’affirmer

Autodidactes à la recherche d’un statut social : La Brave femme, La Servanteaimante et La Brillante Soubrette

L’équilibre impossible entre autorité parentale et autodétermination : LesRustres et Le Mariage sur concours

Chapitre XII. Le droit des contrats : Goldoni avocat de lui-même

Le statut social de l’homme de lettres

L’avocat, les imprésarios et les éditeurs

Conclusion

Bibliographie