Vacations en communication (École des ingénieurs de la Ville de Paris)

L’École des ingénieurs de la Ville de Paris (Eivp) recrute pour la rentrée 2023/2024 des vacataires en communication. Les cours sont à destination des 1ère, 2ème années (équivalent L3 et M1). La répartition des CM/TD se fait sur une proportion de 40 % de CM et 60 % de TD environ (sujet à changement selon les besoins). Le vacataire se verra attribuer un groupe de 25 à 30 étudiants environ. Les supports de cours seront fournis aux enseignants qui seront libres de les adapter à leur sensibilité pédagogique.



Année universitaire 2023-2024

Semestre 1 (septembre 2023 – janvier 2024)



1ère années, 18 h (6 x 3 h)

o Communication professionnelle

L’enseignement est principalement orienté vers l’identification et la rédaction des différents supports de communication écrits (note de synthèse, compte rendu, poster scientifique, etc.) que l’ingénieur doit connaître et maîtriser. Les aspects méthodologiques permettant leur production sont enseignés.



Dates et horaires

Vendredi 29 septembre, 8h30-11h45

Vendredi 6 octobre, 8h30-11h45

Mercredi 22 novembre, 13h15-16h30

Lundi 4 décembre, 8h30-11h45

Lundi 8 janvier, 2024, 8h30-11h45

Jeudi 18 janvier, 2024, 8h30-11h45



***

2èmes années, 18 h (5 x 3 h)

o Communication argumentative

Ce cours est principalement axé sur la communication argumentative. La rhétorique et les différentes familles d’arguments sont traitées. Les méthodes de hiérarchisation et d’organisation des arguments pour défendre un projet et, plus largement, susciter l’adhésion et convaincre un auditoire sont transmises. La méthode du storytelling est également abordée.



Dates et horaires

Lundi 25 septembre, 8h30-11h45

Lundi 16 octobre, 8h30-11h45

Mardi 7 novembre, 8h30-11h45

Mardi 14 novembre, 8h30-11h45

Lundi 27 novembre, 8h30-11h45



Profils souhaités : en fonction des thèmes d’enseignement, professionnel, docteur ou doctorant en sciences humaines. Appétence pour la pédagogie et la transmission, expérience en enseignement supérieur, capacités à travailler en équipe.



Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une brève lettre de motivation dans le corps du mail à Fanny Tsang : fanny.tsang@eivp-paris.fr, au plus tard le 7 juillet 2023. Indiquez « Vacations communication » dans l’objet du mail.



Les candidats peuvent postuler à un ou plusieurs thèmes d’enseignement. Cependant ils doivent impérativement être présents à toutes les dates indiquées.



Les vacations sont payées au tarif en vigueur dans les universités soit environ 40€ brut de l’heure pour les TD et 60€ brut de l’heure pour les CM.



Vous pouvez être vacataire à l’EIVP si vous êtes âgé de moins de soixante-sept ans et exercez une activité professionnelle principale ou si vous êtes inscrit en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (doctorat).