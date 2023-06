Nina Bouraoui, comment écrire sa place dans le monde (titre provisoire) (Volume collectif)



Evelyne M. Bornier (éd.), Auburn University, Alabama, États-Unis



Depuis la parution de son premier roman, La Voyeuse interdite en 1991, Nina Bouraoui s’est imposée comme l’une des auteures majeures du paysage littéraire francophone contemporain. Reconnue et couronnée par la critique, Bouraoui est suivie par un public toujours fidèle. Fascinantes, envoutantes, touchantes, l’écriture et la personnalité de Nina Bouraoui charment et interpellent à la fois. Ce volume collectif s’articulera autour des 18 romans de cette auteure discrète mais influente de sa génération.



Il accueillera des travaux interdisciplinaires (sujet libre, 7000 mots maxi) touchant à l’œuvre de Nina Bouraoui. Les études pourront proposer une analyse des textes de l’auteure, ou une réflexion plus théorique s’inscrivant dans des domaines variés tels que la critique littéraire, la philosophie, l’histoire, la psychologie, ou la sociologie.



Les propositions de contributions en français uniquement (entre 300 et 400 mots, accompagnées d’une notice bio-bibliographique) sont à adresser à Evelyne M. Bornier (emb0026@auburn.edu).

Date limite : 1er août 2023. Un avis sera rendu avant le 15 août 2023. Les articles terminés seront à rendre pour le 1er décembre 2023.

Date prévue de publication : automne 2024.