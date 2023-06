Olivier Guerrier, Visages singuliers du Plutarque humaniste. Autour d'Amyot et de la réception des Moralia et des Vies à la Renaissance

La traduction par Amyot des Vies des hommes illustres et des Moralia de Plutarque est au coeur de cette enquête qui entend mettre en évidence les « visages singuliers » prêtés par la Renaissance à la somme de l’auteur grec.

Après avoir donné un aperçu du sort de l’oeuvre de Plutarque dans le monde antique puis de sa première réception moderne, Olivier Guerrier étudie d’abord le parcours et l’entreprise du célèbre traducteur, avant de voir les métamorphoses de son oeuvre, tant du point de vue éditorial, en France et au-delà, que de celui de son assimilation par un auteur particulier comme Montaigne.

Dans un second temps, son enquête institue le travail d’Amyot en jalon de la fortune que l’humanisme français et européen réserve à des opuscules, des thèmes ou des motifs propres aux ouvrages du sage de Chéronée, Moralia en particulier, en montrant la dimension orthodoxe tout autant que la part subversive et féconde de cette lecture.

Le Plutarque humaniste se révèle ainsi cardinal dans certains des grands débats intellectuels qui traversent cette période spécifique, comme dans l’histoire des formes et leur évolution.

Olivier Guerrier est Professeur en langue et littératures françaises du XVIe siècle à l’Université Toulouse II Jean Jaurès, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, ancien président de la Société Internationale des Amis de Montaigne, membre de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, et correspondant français du Réseau européen de l’International Plutarch Society.Il est spécialiste des rapports entre littérature et « savoirs » à la Renaissance, entre France et Italie dans la période, de Montaigne, de La Boétie, ainsi que de la réception de Plutarque dans l’humanisme et la Première modernité.

Sommaire

Introduction

Les pensées antiques et la Renaissance

La somme plutarquienne

Orientations de cette étude



Préambule : Le corpus plutarquien et sa première réception européenne

1. Spécificités originelles des Vies et des Moralia

A. Au temps de Plutarque

B. La constitution et la diffusion des corpus

2. Chantiers humanistes

A. Prémices italiennes

B. Opera omnia

C. « À pièces décousues »



Première partie : Le temps d’Amyot

Chapitre I. « Jacques Amyot traducteur de Plutarque »

1. Vie de Jacques Amyot (1513-1593)

2. La traduction en France au XVIe siècle

A. Les langues du Royaume

B. Le traducteur face à l’auteur et à son texte

C. Statut et image du traducteur

D. La traduction et le public

3. La bibliothèque d’Amyot, effective et conjoncturelle

A. Auxerre et Bourges

B. Les différents ouvrages annotés

C. En marge de l’exemplaire des Moralia

4. Les premières réalisations

A. Coups d’essai manuscrits

B. Histoires grecques imprimées.

5. Les « Plutarque françois ».

A. Les Vies des hommes illustres, Grecs et Romains

a. 1559

b. 1565

c. 1567 et 1619

B. Les OEuvres morales et meslées

a. 1572

b. 1574 et 1575

c. 1581 et 1618



Chapitre II. Dans la pâte du texte : fidélité et écarts

1. Inflexion linguistique : sur le binôme synonymique

A. Le souci du « beau langage »

B. Enjeux sémantiques

2. Les vertus : phronèsis et synésis

A. La phronèsis plutarquienne

B. Une synésis « moralisée »

3. L’image et la faculté : autour de la phantasia

A. L’état de langue à disposition

B. Les choix d’Amyot

a. « phantasie » / « fantasie »

b. Doublets

c. « imagination » et autres

d. Ajouts

C. Un domaine d’application : la phantasia et les images littéraires ou iconographiques

4. Le récit serait-il un piège ? l’exemple du début de la Vie de Romulus

A. « d’aventure »

B. Tensions au sein de la narration



Chapitre III. Une oeuvre complète dans tous ses États

1. Avatars français

A. Les « trésors »

B. Les « contrefaçons », « SGS » et autres

a. Décalques

b. Vies annotées et balisées

c. Les OEuvres morales et meslées de Goulart

2. Amyot en Angleterre.

A. The Lives of the noble Grecians ad Romanes, compared together (1579)

B. The Philosophie, commonly called the Morals (1603)



Chapitre IV. Cuisse ou aile : les Essais de Montaigne

1. Le schème du miroir

A. Plutarque et l’histoire de la symbolique catoptrique

B. « Mirer ma vie dans celle d’autrui »

C. Le reflet, envers et contre tout

2. Une défense de plutarque (II, 32)

A. Contre Bodin

B. Le champ du possible

3. Matière et occasion

A. Des mots pleins de « choses »

B. « Il les faut arracher de là, et mettre en place marchande »

C. Amyot ou Plutarque ?

4. Tomber en fantaisie

A. En théorie

B. …et en pratique



Seconde partie : Lectures humanistes de Plutarque : quelques parcours

Chapitre V. Règles matrimoniales

1. Préceptes nuptiaux en français

A. Segmentation et distribution

B. « en rithme françoyse »

2. La Boétie traducteur, édité par Montaigne en 1571

A. Problèmes de textes

B. À l’unisson de la conception plutarquienne

C. Dissonances et discordances

3. Le mariage en contextes

A. Ad mulieres

B. Un opuscule et son thème au coeur des Querelles

C. Des livres contre la corruption des temps



Chapitre VI. Jeu de paume

1. Divertissement en vogue

A. De la φαινίνδα et la pila à la « courte paume »

B. Au prisme des OEuvres morales et meslées

C. Usages figurés et moralisés

2. Modèle pour des discours et des oeuvres

A. Parler et ouïr, d’Amyot à Montaigne

B. La paume au pays de Verville

C. Vers la dispositio pascalienne



Chapitre VII. Apophtegme et « Rencontre »

1. Renaissance des Apophthegmata

A. Les versions : Érasme et compagnie

B. Le genre en France : des « rencontres », plutôt sérieuses

2. Mets et mots

A. Propos de table du XVIe siècle

B. Une « dégradation burlesque » ?

3. Un terme « énergique »



Chapitre VIII. Daimoneries

1. Les daimons de Plutarque

2. Empreintes chrétiennes

A. Le poids de l’apologétique

B. « Malins esprits » : de la sobriété d’Amyot à la radicalité de Goulart

3. Résistances et conversions du génie familier

A. Récits de « quelques fantastiques »

B. L’Apologie de Naudé (1625)



Chapitre IX. Questions animales

1. Les traités animaliers de Plutarque, jusqu’aux versions d’Amyot

A. Les débats sur l’intelligence des bêtes dans l’Antiquité

B. Traduire la prudence animale chez Plutarque : retour sur phronèsis et synésis

2. Réécritures humanistes

A. Le Gryllos et ses métamorphoses dans le premier xvie siècle européen

B. Lectures contrastées des OEuvres morales et meslées (Goulart, Montaigne, Charron)

3. L’ombre de Plutarque dans la querelle anti-cartésienne

A. Le Quod animalia bruta (sæpe) ratione utantur melius homine

B. Le bestiaire pensant des Fables

C. Le sillage de Rorario



Conclusion

Plutarque après l’humanisme

« Visages singuliers » : orthodoxie et hétérodoxie

Traduction, langue et « moment Renaissance »

Vulgarisation, immersion savante et productivité « littéraire »



