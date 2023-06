Parler, écrire, subvertir : matérialité et politiques du langage chez Monique Wittig (Paris)

La programmation #Wittig2023, en commémoration des vingt ans de la disparition de Monique Wittig et des cinquante ans de la parution du Corps lesbien, organisé par le collectif de chercheureuses féministes Les Jaseuses, se poursuit !

Nous organisons un nouvel atelier de recherche intitulé "Lire, écrire, subvertir : matérialité et politique du langage chez Wittig" qui aura lieu le samedi 17 juin à La Mutinerie (Paris 3), ainsi que sur Zoom, de 17h30 à 20h.

Pour cette séance, Claire Pollet invite Noémi Chaland et Yannnick Chevalier à échanger autour des pratiques langagières, matérialistes, littéraires et subversives dans la pensée et les oeuvres littéraires de Monique Wittig. Chacun-e présentera ses recherches sur les politiques du langage chez Monique Wittig, puis nous ouvrirons un moment de discussion collective avec le public présent et virtuel.

Programme :

Présentation par Claire Pollet (organisatrice de la séance)

par Noémi Chaland A la fois pronom et personnage, elles constitue une entité collective énigmatique, un signe non-référentiel, dont on ne sait jamais vraiment à quoi il renvoie. Et pourtant, elles prend toute la place du récit, se remplit de noms, d’histoires et de mythes. Elles demeure un personnage ouvert à l’interprétation, surgi du blanc de la page ou de nulle part, pour troubler l’ordre narratif et énonciatif du roman. « Elles disent que cela peut être fait sans emphase » : politiques du langage et action littéraire chez Monique Wittig par Claire Pollet

par Claire Pollet Que fait Wittig au et par le langage dans ses œuvres littéraires ? Comment ses actions littéraires, matérielles et fictives permettent-elles de redévelopper sa théorie politique du langage ? Wittig brouille les frontières entre réalité, théorie et fiction, il s’agira alors de confronter sa littérature matérialiste aux théories du langage pragmatique pour saisir les actes littéraires et politiques qu’elle effectue. Brutifier la langue par Yannick Chevalier

par Yannick Chevalier Discussion collective avec le public présent sur place et sur zoom

Atelier gratuit et ouvert à toustes ! L'événement sera diffusé sur Zoom sur ce lien.

Accessibilité : L'espace de La Mutinerie est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais les toilettes ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. La séance ne sera pas traduite en LSF.

Sentez-vous les très bienvenu-es !