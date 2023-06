Deux postes de professeur.es à l'Université Laval : Chaires de recherche du Canada (Québec)

Un appel à candidatures est en cours à la Faculté des lettres et des sciences humaines pour des postes de titulaires de Chaires de recherche du Canada (niveau 1 ou 2).



L’appel externe est ouvert pour deux départements de la Faculté:



Langues, linguistique et traduction



Littérature, théâtre et cinéma



Consultez l'appel sur site de la Faculté pour plus de précisions sur les candidatures recherchées:



Les chaires de niveau 1, dites seniors, sont destinées à des chercheuses et chercheurs exceptionnels reconnus par leurs pairs comme des leaders mondiaux dans leur domaine. Ces chaires, d'une durée de 7 ans et renouvelables une fois, sont d'une valeur de 200 000$ par année et contribuent à financer le salaire de la personne titulaire.



Les chaires de niveau 2, dites juniors, sont destinées à des chercheuses et chercheurs exceptionnels reconnus par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir des leaders dans leur domaine. Ces chaires, d'une durée de 5 ans et renouvelables une fois, sont d'une valeur de 100 000$ par année et contribuent à financer le salaire de la personne titulaire.



Fin de la période de réception des candidatures pour le concours facultaire : 29 juin 2023 à 16 h.



Pour toute question, communiquez avec recherche@flsh.ulaval.ca.