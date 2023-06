Choisir les guenilles : se vêtir en pauvre de l'Odyssée à Galliano (Paris Sorbonne)

Le laboratoire junior Himation clôturera ses deux années d'activité par une journée d'études organisée en partenariat avec la Luxembourg School of Religion & Society.



Cette journée aura lieu le vendredi 23 juin, de 9h à 18h, en hybride :

à la Maison de la recherche de la Sorbonne (rue Serpente, 75005 Paris), salle D223, et en ligne, via le lien disponible sur le site Hypotheses.

—

Programme : MATINÉE: 9h15-12h30



9h-9h35 : Accueil des orateurs de la journée et introduction.



Présentation : Alexis Vandeweerd (LSRS) et Juliette Delalande (Himation)





Panel 1 : 9h35-11h35 : “Des haillons esthétiques. Vêtements de pauvre dans la littérature et sa reprise au cinéma.”



Modérateurs : Floriane Sanfilippo (Himation) et Barthélémy Enfrein (Himation)





Nicolas Preud’homme (Université de Florence) : "Pannuceati : les dépenaillés des atellanes, et quelques autres remarques sur les vêtements des pauvres dans les textes comiques et satiriques latins"





Cédric Germain (Université de Poitiers): "Œdipe et ses loques de Sophocle à Pasolini : symboliques des guenilles"





Florence Bret (ENS de Lyon) : "Des poils de chameau sur terre pour de la pourpre au ciel. Les enjeux des descriptions vestimentaires dans les Vies de saints latines des IVe-VIe siècles"







11h35-11h50 : pause





Panel 2 : "Habits de philosophes et philosophes en habits"



partie 1 : 11h50-12h30



Modérateur(s) : Pauline Rates (Himation)





Arianna Fermani (Università di Macerata) : “The heart of man is like the clothes of the poor”. The habitus as a dialectic between being and appearance in Aristotle.







12h30-14h : pause déjeuner





APRÈS-MIDI : 14h-17h





14h-15h10 suite du panel 2 :



Modérateur : Fabien Pepino (Sorbonne Université)





Marine Glenisson (Enseignante agrégée), "Porter l’habit du pauvre, un critère pour le vrai philosophe ? La représentation des personnages de philosophes dans la littérature grecque du Haut-Empire."





Étienne Helmer (Université de Porto Rico), "Comment porter son manteau pour être un vrai cynique ?"





15h10-15h25 : pause café





15h30-17h10 : 3ème panel : “Guenilles et patchwork, la resémantisation dans la mode”.



Modératrice : Nathalie Roelens (LSRS)





Alberto Ambrosio (Luxembourg School of Religion & Society) : “L’habit du pauvre : paradigme mystique”





Eleonora Chiais (Université de Turin) : “D'Arlequin à Maison Margiela. La resémantisation des guenilles dans le langage du vêtement”





Valentina Maurella (Université de Turin) : « La mode vintage : une mode pauvre? »