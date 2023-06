Henri Barbusse, Romain Rolland, L’Esprit et le Feu Correspondance (1917-1935), (éd. Philippe Baudorre)

La correspondance Romain Rolland-Henri Barbusse éclaire l’histoire intellectuelle du xxe siècle, notamment la mobilisation contre le fascisme et pour la défense de l’URSS, des débuts du mouvement « Clarté » (1919) au Congrès d’Amsterdam (1932) et à celui « pour la défense de la culture » (1935).

Tables des matières

Introduction 7

Chronologie(s) 27

Entre collaboration et concurrence (1917-1920)

Autour du Feu 31

La « Déclaration d’Indépendance de l’Esprit » 47

« Clarté » : l’impossible rapprochement 55

Du désaccord au conflit (1921-1922) 105

Premières tensions autour de Clerambault,

« L’un contre tous » 105

La polémique Barbusse-Rolland 115

S’engager ? (1923-1931) 179

Lénine ou Gandhi ? 179

La guerre du Rif 184

Contre la « terreur blanche » 195

Vers un Comité international antifasciste 204

Autour de Monde et du combat antifasciste 229

En marge du Congrès de Berlin (mars 1929) 243

La défense de l’URSS 254

Autour du Congrès d’Amsterdam (1932) 259

Les dernières années (1933-1935) 329

D’Amsterdam à Pleyel 329

Libérez Thaelmann ! 345

Organisations littéraires et Congrès

pour la défense de la culture 348

Épilogue.

Rolland et la mort de Barbusse 369

Annexe no 1

Romain Rolland, « LeFeu par Henri Barbusse »,

Le Journal de Genève, 19 mars 1917 373

Annexe no 2

Autour de Clarté (Documents joints

à la Lettre 19 du 9 juillet 1919) 381

Annexe no 3

Clarté (Nlle Série), No 2, 3 décembre 1921 393

Annexe no 4

Romain Rolland, « Lettre aux amis communistes »

– L’Artlibre, Bruxelles, avril 1922.

Clarté, no 10, avril 403

Annexe no 5

Hommage d’Henri Barbusse à Romain Rolland,

Europe no 38, 16 février 1926 409

Annexe no 6

Un grand congrès contre la guerre,

L’Humanité 27 mai 1932, Monde 28 mai 1932 413

Annexe no 7

Le Congrès contre la guerre, Monde 18 juin 1932 417

Annexe no 8

Correspondance avec Friedrich Adler

pour la préparation du Congrès d’Amsterdam 421

Annexe no 9

Lettre de Romain Rolland à Ernest-Paul Graber

du 24 juillet 1932, L’Humanité du 4 août 1932

(et présentation par le journal) 431

Annexe no 10

Programme du Congrès d’Amsterdam,

Monde, 20 août 1932 435

Annexe no 11

Romain Roland, compte rendu

du Congrès d’Amsterdam, Europe, 15 octobre 1932 439

Annexe no 12

À la mémoire de Henri Barbusse, Regards, no 86,

septembre 1935 et Europe, 15 octobre 1935 447

Remerciements 449

Sources et bibliographie 451

Index des noms 455

Table des lettres reproduites 467