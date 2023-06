Anne-Catherine Baudoin, Ponce Pilate. La construction d’une figure dans la littérature patristique et apocryphe

Cette monographie est la première étude mettant en évidence la plasticité de la figure de Pilate à travers la littérature chrétienne du premier millénaire, transmise en grec, latin, copte, syriaque, guèze, arménien, géorgien, slave et arabe. Le nom de la personne Pilate est présent dans les mémoires et dans les confessions de foi pour le rôle de ce préfet romain de Judée dans l’événement central du christianisme qu’est la condamnation à mort de Jésus de Nazareth. On ne connaît pourtant de lui que le personnage construit par les auteurs du Ier siècle – les écrivains juifs, les auteurs des évangiles devenus canoniques ou des textes appelés apocryphes. C’est à partir de ces sources que les auteurs de la période patristique élaborent des figures de Pilate fondées sur leur analyse de son rôle dans la Passion. Tels l’empereur mis en scène dans les textes apocryphes, ils font à leur tour le procès de Pilate : comment le juge humain a-t-il pu juger le Juge de l’univers ? Qui est responsable de la mort de Jésus ? Alors même qu’elle est très largement noircie dans l’Occident médiéval, la figure trine de Pilate comme gouverneur, juge et Romain s’enrichit des traits de l’informateur, voire de l’évangélisateur de l’empereur, et même du martyr et du saint.

Table des matières :

Introduction



Première partie. Ponce Pilate, de la Judée à l’Empire

Chapitre 1. Procurante Pontio Pilato Iudaeam (Lc 3, 1)

Chapitre 2. L’apparition de la formule « sous Ponce Pilate »



Deuxième partie. Gouverneur, juge et Romain : Figures de Pilate dans l’exégèse ancienne

Chapitre 3. L’élaboration discrète, mais réelle, d’une figure de Pilate chez Origène et son utilisation exégétique

Chapitre 4. Justicier et prophète issu des Nations : une figure originale de Pilate chez Éphrem de Nisibe

Chapitre 5. Pilate iudex gentium chez Hilaire de Poitiers

Chapitre 6. Une double figure de Pilate chez Ambroise de Milan

Chapitre 7. Jérôme de Stridon : des figures de Pilate différentes selon les œuvres

Chapitre 8. Augustin ou toute la vérité sur Pilate

Chapitre 9. Un Romain faible et compromis : Pilate dans l’œuvre de Jean Chrysostome

Chapitre 10. Pilate entre crainte et moquerie face à la royauté de Jésus chez Théodore de Mopsueste

Chapitre 11. Le Pilate johannique de Cyrille d’Alexandrie

Chapitre 12. L’élaboration de la figure de Pilate chez les auteurs latins de la période patristique, de Cyprien de Carthage à Isidore de Séville

Chapitre 13. L’élaboration de la figure de Pilate chez les auteurs grecs de la période patristique, d’Athanase d’Alexandrie à Théodoret de Cyr



Troisième partie. Pilate apocryphe

Chapitre 14. Pilate dans les réécritures de la Passion

Chapitre 15. Pilate après la Passion : la vallée du Rhône et la vallée du Nil



Quatrième partie. Pilate acteur et auteur

Chapitre 16. Trois gestes extra-canoniques de Pilate dans la tradition patristique et apocryphe

Chapitre 17. Pilatusschriften

Chapitre 18. Lectures de Lc 13, 1 : le massacre des Galiléens par Pilate

Chapitre 19. Lectures de Mt 27, 19 : le songe de la femme de Pilate

Chapitre 20. Lectures de Mt 27, 24 : le lavement des mains

Chapitre 21. Lectures de Jn 19, 19-22 : la rédaction du titulus par Pilate



Cinquième partie. Pilate dans la vie des Églises

Chapitre 22. Pilate dans la liturgie des Églises chrétiennes



Synthèse et conclusion



Indices

Bibliographie

Index biblique

Index locorum

Index dierum

Index nominum