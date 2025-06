Michel Foucault, Archéologie des sciences humaines. Cours. São Paulo 1965

A l'automne 1965, Michel Foucault est invité à l'université de São Paulo. Il s'agit de son premier séjour au Brésil. Il vient de remettre à son éditeur le manuscrit de son maître-livre - Les Mots et les Choses. Six mois avant sa parution, il choisit d'en faire la matière d'un cours qu'il intitule : "Archéologie des sciences humaines" . Cette série de huit leçons permet à Michel Foucault de présenter à un public non préparé la trame historique et philosophique des Mots et les Choses.

L' "Archéologie des sciences humaines" constitue ainsi à sa manière une introduction originale à l'ouvrage de 1966. Mais ces leçons proposent également une mise en perspective nouvelle des thèmes et des enjeux qui conduiront Foucault, au cours des années suivantes, à modifier en profondeur les coordonnées conceptuelles, philosophiques et épistémologiques de son "archéologie".

"Hautes Etudes" est une collection des Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des Editions Gallimard et des Editions du Seuil.