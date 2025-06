Sylvain Belluc, Signe, nature, signature : parcours étymologiques dans l'œuvre de James Joyce. "Dubliners", "A Portrait of the Artist as a Young Man" et "Ulysses"

L’écriture joycienne se distingue par la conscience aiguë dont elle témoigne de l’histoire des mots. Cette tendance est le produit de l’émergence, au XIXe siècle, de la grammaire comparée et de la sémantique historique, qui semblaient avoir légitimé la prise en compte du passé de la langue dans son emploi. Pourtant, quand Joyce écrit, cette approche est irrémédiablement dépassée, et ses nombreuses contradictions critiquées. Aussi ses œuvres, loin de constituer un reflet fidèle et stable du discours sur l’étymologie du siècle où il naquit, en mettent-elles à nu les paradoxes et les partis pris.

Dubliners (1914) repose ainsi sur l’exploitation fréquente des données mises au jour par les comparatistes et les sémanticiens pour mieux prendre le contrepied de toute conception transcendantale du langage, tandis que A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) voit Stephen rejeter progressivement la recherche d’une justesse supérieure dans la motivation directe puis indirecte des noms. Ulysses (1922), enfin, éclaire les failles des théories linguistiques de son époque à travers sa mise en lumière du rôle joué par l’étymologie populaire dans le fonctionnement de la langue, qui s’inscrit dans une dénonciation plus large de toute conception pseudo-rationnelle et supra-individuelle de l’histoire.

Sylvain Belluc est maître de conférences en littérature et civilisation des îles britanniques à l’Université de Nîmes et membre du laboratoire EMMA (Études Montpelliéraines du Monde Anglophone). Il a soutenu sa thèse en 2014 à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sous la direction du professeur Carle Bonafous-Murat. Ses recherches portent sur les rapports entre la littérature moderniste et la linguistique de la première moitié du vingtième siècle.

—

Extrait de l'introduction

Table des matières

—

Version PDF : e-EAN 9782745363558. 50€ TTC.