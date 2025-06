Alain Montandon, L'eau et les larmes. De la sentimentalité au romantisme allemand

Cet ouvrage interroge l’importance de l’élément aquatique et ses diverses formes dans la période du sentimentalisme et du romantisme de la littérature allemande. Dans un premier temps, c’est l’hydrologie lacrymale qui retient l’attention, tant la période de l’Empfindsamkeit est submergée par des flots et des torrents de pleurs qui structurent et inondent les récits romanesques et les drames. L’imaginaire de la liquidité concerne aussi bien le goût des larmes que celui du vin. La nostalgie des eaux originelles détermine le destin fantastique d’un certain nombre de héros tragiquement aliénés par la perte de leurs racines premières. Moins angoissante est la poésie de la source, des ruisseaux et des fleuves dont Hölderlin chante le mystère. Science et imaginaire ne cessent de se confondre, entre les théories géologiques neptunistes et le magnétisme exercé par des eaux érotiques, sources de vie et de volupté, mais entraînant dans la noyade et la mort ceux qui se sont laissé envoûter par les charmes d’une liquidité incarnés par de légendaires figures. La fluidité du paysage et sa musicalité participent de l’emprise de l’eau et du rêve chez Gœthe, Jean Paul, Hölderlin, Novalis, Tieck, Hoffmann, Eichendorff et quelques autres.

Alain Montandon est professeur émérite de littérature comparée à l’Université Clermont Auvergne, membre honoraire de l’IUF. Il a consacré nombre d’ouvrages et d’articles à la littérature allemande.

