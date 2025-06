Claire Donnat-Aracil, Écrire la joie. Une lecture affective des Miracles de Gautier de Coinci et de la première Vie des Pères

Recueils de « contes du salut » rédigés en octosyllabes dans le premier tiers du XIIIe siècle et liés par leur tradition manuscrite, les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci et l’œuvre anonyme de la première Vie des Pères ont en commun de placer la joie au cœur de leur projet pastoral et poétique.

C’est sous l’angle de l’émotion jubilatoire que cet ouvrage propose une lecture croisée de ces deux productions majeures de la littérature édifiante médiévale, dont une approche affective met au jour des aspects jusqu’ici mal définis. Les choix attachés à l’écriture de la joie sont révélateurs des stratégies structurelles de leurs auteurs, du bagage littéraire et spirituel sur lequel ils se fondent, de la conception qu’ils véhiculent de la langue poétique, du rôle qu’ils assignent à leur lectorat potentiel.

Claire Donnat-Aracil est maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité, où elle enseigne la langue et la littérature françaises du Moyen Âge. Elle consacre ses recherches aux relations entre émotions et littérature et aux dialogues entre textes spirituels et textes profanes.

—

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

—

Version PDF : e-EAN 9782745363244. 67,99€ TTC.