Mireille Hadas-Lebel, De Flavius Josèphe à Ernest Renan. Regards sur les Juifs et le judaïsme

Ce recueil rassemble une partie des articles écrits par l’historienne du judaïsme antique Mireille Hadas-Lebel, au cours d’une longue carrière universitaire. Il inclut non seulement des articles sur l’œuvre de Flavius Josèphe et la confrontation des Juifs avec l’Empire romain, mais aussi des études précisant les positions du Talmud sur des sujets toujours brûlants tels que les conversions ou le messianisme. L’intérêt de l’auteur, vice-présidente de l’Amitié judéo-chrétienne, pour les relations entre juifs et chrétiens en France au fil du temps lui a fait découvrir des textes oubliés du XVIIIe siècle et revoir la question des origines du mythe de Jésus aryen.

Une lecture variée et stimulante pour les spécialistes comme pour le grand public.

Mireille Hadas-Lebel, ancienne élève de l’École normale supérieure, est professeur émérite de l’Université de Paris-Sorbonne.

Extrait de l'introduction

Table des matières

Version PDF : e-EAN 9782745363374. 35€ TTC.