Site dédié à Augustin Thierry et à ses archives (projet ArchAT)

Ce site, issu du programme ArchAT (2018-2021) financé par la Région Centre-Val-de-Loire et mené par le laboratoire POLEN (Université d’Orléans) et l’IRHT (CNRS), est consacré à l’historien aveugle Augustin Thierry (1795-1856) et à ses archives.

Il expose les résultats du programme ArchAT sur Augustin Thierry, sa vie et ses méthodes de travail, telles qu’elles ont pu être déduites de la lecture des archives.

Il se situe ainsi à l’intersection de deux champs d’études : les travaux sur l’historiographie, notamment du XIXe siècle, et les disabilities studies, qui s’intéressent aux écrivains en situation de handicap.

Le programme ArchAT a permis la numérisation des archives d’Augustin Thierry, leur mise en ligne sur la BVMM, et la transcription des plus significatives, les « cahiers de la chambre », sur un site dédié (en construction).

