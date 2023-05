Blaise Pascal en ses époques, 2023-1623 (Sorbonne nouvelle)

Colloque international "Blaise Pascal en ses époques (2023-1623)"



15, 16 et 17 juin 2023



Maison de la Recherche de la Sorbonne nouvelle, Salle Athéna, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris



Le colloque se tiendra en bimodal ; l’entrée est libre et gratuite ; le lien de connexion sera fourni sur simple demande aux organisateurs.



Organisation :

Alain Cantillon, Anne Régent-Susini et Giuseppe Vizzini,



avec le soutien du CEIPPREM (Centre d’études interdisciplinaires sur Pascal, Port-Royal, et l’Europe moderne),

de l’équipe FIRL (EA174) et de l’Université Sorbonne nouvelle.

—



Jeudi 15 juin 2023



9h : Accueil



Présidence Christian Jouhaud (EHESS )



9h20 : Pierre Lyraud (Université de Montréal) : « Bibliomanie et citations dans les Provinciales de Pascal »



9h55 : Pierre-Antoine Fabre (EHESS) : « Sur les Provinciales et la querelle des rites »



10h30 : Léo Stambul (U. de Montpellier- Paul Valéry) : « Les singes de Pascal : l’héritage stylistique des Provinciales »



11h05 : Pause



11h20 : Laurence Giavarini (Université de Bourgogne) : « Écritures du groupe “famille” : les Pascal et les Périer »



11h55 : Yasushi Noro (Université d’Okayama) : « Est-ce que les libraires-imprimeurs “jansénistes” existent ? »



12h30 : Déjeuner



Présidence Vincent Jullien (Nantes Université)



14h : Charlotte Simonin (CPGE Nancy) : « Cherchez la femme: femmes et féminin dans les Pensées »



14h35 : Ioana Manea (Universitatea Ovidius din Constanta) : « Les “héroïques qualités” dans l’éloge de la reine Christine de Suède par Pascal ou la rhétorique au service de l’esprit »



15h10 : Pause



15h25 : Jean Dhombres (EHESS) : « Revisiter les relations de Pascal à Roberval »



16h : Anne Régent-Susini (Sorbonne nouvelle) : « La Puissance des mouches : Pascal et l’animal »



16h35 : Joao Cortese (Universidade de São Paulo), « Une “philosophie de la priorité” : comment évalue-t-on la généralité d’une proposition mathématique lors d’un concours ? » (visioconférence)

—



Vendredi 16 juin 2023



Présidence Sophie Houdard (Sorbonne nouvelle)



9h20 : Michael Moriarty (University of Cambridge) : « Althusser lecteur de Pascal »



9h55 : Sylvaine Guyot (New York University) et Laurent Susini (Université Lyon 2) : « Bourdieu lecteur de Pascal »



10h30 : Giuseppe Vizzini (Sorbonne nouvelle) : « Pascal politique et Marin »



11h05 : Pause



11h20 : Charles-Olivier Stiker-Métral (Université de Lille) : « “Du désir d’être estimé de ceux avec qui on est” : Pascal dans l’histoire de la reconnaissance »



11h55 : Alain Cantillon (Sorbonne nouvelle) : « Cahiers de Royaumont, philosophie n°1, Blaise Pascal l’homme et l’œuvre, Paris, Minuit, 1956. »‡



12h30 : Déjeuner



Présidence Delphine Reguig (Université Jean Monnet / Institut Universitaire de France)



14h00 : Hélène Bah-Ostrowiecki (Université Gustave Eiffel) : « La plaie dans l’apologie pascalienne (suite) : penser dans le vide ? »



14h45 : Hall Bjornstad (Indiana University) : « La haie et la plaie : Lire les Pensées de Pascal aujourd’hui »



15h10 : Françoise Monnoyeur (CNRS) : « L’homme et l’infini » (visioconférence)



15h45 : Pause



16h00 : Giulia Abbadessa (Università degli Studi di Firenze / Sorbonne Université) : “L’écho du “silence éternel de ces espaces infinis” en Italie »



16h35 : Shintaro Suzuki (Université d’Otani) : L'histoire de la réception des Pensées de Pascal au Japon.

—



Samedi 17 juin 2023



Présidence : Christine Noille (Sorbonne université)



9h20 : Éric Méchoulan (Université de Montréal) : « Exemplarité chez Pascal, exemplarité de Pascal »



9h55 : Nick Hammond (University of Cambridge) : « Écouter Pascal »



10h30 : Christian Belin (U. de Montpellier- Paul Valéry) : « L’anomalie du discours chez Pascal »



11h05 : Pause



11h20 : Richard Scholar (Durham University) : « Les caprices de Pascal (suite et fin) »



11h55 : Dinah Ribard (EHESS) : « Écrire “Je” (suite) »



12h30 : Déjeuner



Présidence Delphine Antoine-Mahut (ENS-LSH)



14h : Félix Barancy (ENS-LSH) : « La consécration d’un écrivain national dans le moment 1900 »



14h35 : Adrian Valenzuela (Sorbonne Université) : « Le Pascal de Paul Bourget »



15h10 : Pause



15h25 : Thibaut Bagory (Université Lyon 2) : « La Société des “Amis de Pascal” (1923-1930) »



16h : Alexandra Follonier (Sorbonne Université / Université de Lausanne) : « Le XXe siècle de Pascal »