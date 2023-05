Les arts du roman grec, des textes antiques à leur réception moderne et contemporaine (Pau, France)

Les arts du roman grec, des textes antiques à leur réception moderne et contemporaine

ALTER – Équipe 2, « Arts et Savoirs »

Université de Pau et des Pays de l’Adour – Mardi 7 novembre 2023

Appel à communications



En 1640, le peintre Karel van Mander III réalise une série de dix tableaux retraçant les aventures de Théagène et Chariclée, à Kassel (Allemagne). Il n’est pas le premier, au XVIIe siècle, à composer un décor inspiré des Éthiopiques : peu auparavant, en 1635, Gérard von Honthorst a fait de même pour le plafond de la chambre royale du château de Kronborg, au Danemark, et en 1610, Ambroise Dubois lui aussi a décoré la chambre de la reine Marie de Médicis, au château de Fontainebleau, d’une série de panneaux qui illustrent le roman d’Héliodore. Van Mander se distingue de ses prédécesseurs en plusieurs domaines, mais l’on se contentera ici de noter qu’il est le seul à représenter deux passages singuliers du roman, ceux qui évoquent le tableau d’Andromède qui a présidé à la conception de Chariclée (IV, 8, 3 et 5) et qui achève le processus de sa reconnaissance par Hydaspe à la fin du récit (X, 15). Comme dans le roman, le tableau apparaît deux fois dans la série de tableaux, ce qui suggère que le peintre a bien saisi le rôle essentiel de cette œuvre d’art dans l’histoire de Chariclée et dans la conception du roman, selon ce que plusieurs études ont montré (Whitmarsh 2002; D’Alconzo 2015; 2019).



Le roman grec est reconnu comme une forme ouverte depuis longtemps déjà. En 1991, Massimo Fusillo montrait combien ce genre littéraire tardif incorporait en lui de nombreux autres genres qui l’avaient précédé (Fusillo 1991). Ces quarante dernières années ont confirmé le phénomène en étudiant ces liens que tissent les romanciers grecs avec d’autres formes littéraires ; l’historiographie (Morgan 1982; Romieux-Brun 2014; Briand 2017), la rhétorique (Van Mal-Maeder 2007; Futre Pinheiro, Nimis, et Fusillo 2022) ou encore la poésie (Biraud et Briand 2017; Jolowicz 2021) ont bénéficié de travaux approfondis qui témoignent toujours et encore de la richesse du roman ancien et des dialogues qu’il entretient avec les littératures grecque et latine. Les études portant sur la réception du roman grec à l’époque moderne ont également mis en avant le dynamisme que la redécouverte des textes à la Renaissance impulse à la création littéraire à travers leurs traductions et leurs réécritures multiples (Plazenet 1997; Héliodore 2008; Pouderon 2015).



Pourtant la littérature n’est pas le seul « art » auquel les romanciers grecs se frottent : on connaît déjà la place fondamentale que les tableaux ou les statues peuvent occuper dans l’économie narrative et dans l’esthétique des romans sophistiques qui affectionnent particulièrement la figure de l’ekphrasis (Bartsch 1989; Billault 1990; Menze 2016; Lefteratou 2018). Musique et danse apparaissent également, en particulier dans Daphnis et Chloé de Longus, roman qui, sur ces questions, a suscité plusieurs travaux récents (Fernández-Delgado et Pordomingo 2016; Schlapbach 2018). Cet espace que le roman grec consacre aux arts est perçu et exploité à partir de la Renaissance, puisque les textes font l’objet d’adaptation sous forme de décors peints, comme ceux mentionnés plus haut ou ceux étudiés par Daniele Quaranta (Quaranta 2013; 2018), d’illustrations qui accompagnent les traductions (Héliodore d’Emèse 1623; Forestier 2011), ou encore de ballet (Ravel et Fokine 1912).



Le présent appel souhaite contribuer à l’exploration des rapports que le roman grec cultive avec les autres formes d’expression artistique dans leur diversité, en convoquant les arts visuels, sonores et chorégraphiques. Il s’agira d’examiner les images et les fonctions des pratiques artistiques et des œuvres d’art au sein des romans grecs, comme signes d’un dialogue intergénérique et/ou interculturel, mais aussi comme discours sur le genre romanesque. La question du propos que les arts autres que littéraires peuvent tenir sur le roman grec permettra d’envisager le rôle que les mediums artistiques occupent dans la diffusion et l’interprétation des textes aux époques moderne et contemporaine ainsi que dans la construction du discours théorique sur le roman, en France et en Europe.



Les interventions porteront principalement sur le corpus des cinq romans grecs conservés dans leur intégralité – Chariton, Xénophon d’Éphèse, Longus, Achille Tatius et Héliodore – sans toutefois exclure des études sur les fragments de romans grecs, sur le roman latin (Apulée, Pétrone) ou sur la littérature de fiction de l’époque impériale en langue grecque (Lucien, Philostrate). Elles pourront aborder les textes aussi bien dans leur environnement antique et leur organisation interne propre que dans celui de leur réception à Byzance et aux époques moderne et contemporaine (XVIe – XXe siècles).

Les propositions de communication, qui ne dépasseront pas 400 mots, seront envoyées à claire.vieilleville@univ-pau.fr pour le 5 septembre 2023. Elles devront prendre la forme d’un fichier en NOM-arts-roman-grec.docx ou .doc ou .odt (avec précision du nom de famille). Outre le titre de la communication et le texte de la proposition, elles contiendront à la fin une brève bio‑bibliographie. La sélection des propositions sera communiquée pour le 11/9/2023.

