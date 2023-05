Écrire l'Autre : en Chine et en France (ENS Paris & en ligne)

ÉCRIRE L’AUTRE : EN CHINE ET EN FRANCE

书写他者——中法之间



Colloque organisé par les doctorants (Zhong Muchen, Lyu Xiaoxuan, Wang Yuanbo & Wang Zhenhong)

les 2 et 3 juin 2023, à l’ENS (d’Ulm) en mode hybride

Dans le cardre de l’EUR Translitteræ (ENS-PSL), avec le soutien de l’UMR THALIM (Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité), de l’ED540 (École doctorale Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales) et de l’ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes)



Le voyage de Guillaume de Rubrouck dans l’Empire Mongol en 1253 sous le patronage de Louis IX ouvre l’aire d’une communication entre la France et l’Asie, tout d’abord sporadique puis plus intense. Différentes phases ponctuent cette relation qui s’ouvre par une curiosité mutuelle des singularités. Si les échanges ont pu être florissants, ils ont aussi pu être conflictuels entre les deux côtés de l’Eurasie, notamment lorsque notre actualité est marquée par une multiplication des affrontements culturels renforcés par l’isolement dans lequel nous a tenus la pandémie.



De ce fait, il semble nécessaire de rétablir à nouveau un dialogue culturel entre les deux pays afin que l’Autre ne se réduise pas à une image purement fantasmée. Il s’agit de le saisir au travers d’une écriture qui réussit à montrer les similarités profondes entre les êtres tout en respectant leurs singularités propres.



Le colloque, qui a pour thème Écrire l’Autre : entre la Chine et la France, nous permettra de nourrir une nouvelle réflexion sur cette question. Les prises de parole et les échanges seront envisagés dans une perspective transdisciplinaire afin de remettre en lumière le mécanisme de production derrière cette écriture impliquant souvent une manière de lire et comprendre l’Autre, que ce soit philosophique, littéraire, pictural ou historique, à travers de nouveaux sujets, corpus ou même matériaux de recherche. Le développement des méthodes de critique des dernières décennies, entre autres les études de genre, celles des émotions ainsi que la perspective du transfert culturel, nous aideront à élaborer un cadre théorique riche et inspirant.



De diverses sessions seront proposées allant des réceptions de la philosophie et de la littérature chinoises en France jusqu’aux mémoires historiques dans le récit contemporain en passant par l’Orient imaginé dans la littérature française ainsi que la traduction et la réception de la culture française en Chine. Le double perspective synchronique et diachronique nous donne liberté de dépasser la limite du temps et de l’espace.



Programme



Salle LETTRES 1 & 2, 45 rue d’ULM, ENS de Paris



02/06/2023



9 : 00 – 9 : 30 Ouverture



9 : 30 – 10 : 00 Allocution

Michel Espagne (ENS, responsable des relations internationales de Translitteræ)



I. La Chine retrouvée par la France au XXe siècle : voyages, rencontres, transferts (10 : 00 - 12 : 00)

Animatrice : LYU Xiaoxuan (Université Sorbonne Nouvelle / ENS)



1. Angel Pino (Université de Bordeaux-Montaigne)

Octave Brière, un intellectuel jésuite dans la Shanghai des années 1940



2. Gaultier Roux (Université Fudan, à distance)

Le beau voyage en Chine : Maurice Dekobra face à la Chine des années 30



3. Fatiha Idmhand (Université de Poitiers)

Les médiateurs dans les transferts culturels : Proposition de typologie



11 : 30 – 12 : 00 Discussion : Muriel Détrie (Université Sorbonne Nouvelle), Michel Espagne (ENS)



II. Philosophie et littérature chinoises au prisme de la France (14 : 00 – 18 : 00)



Animatrice : WANG Zhenhong (ENS)



2.1 Pensées chinoises : traductions, croisements et interprétations (14 : 00 – 16 : 00)



1. MA Jiandong (Sorbonne Université, Collège de France)

L’ordre cosmique induit par les notions du Tao (道) et de la Dike (δίκη) : approche comparée de leur incidence sur la conception des justices chinoise et grecque



2. Rubén J. ALMENDROS PEÑARANDA (INALCO)

Confucianiser l’Autre européen dans le Yesou puyan



3. Calann Heurtier (ENS)

Éthique de la traduction et altérité chez François Jullien : une « pratique de la décoïncidence » ?



15 : 30 – 16 : 00 Discussion : David Lefebvre (Sorbonne Université), Frédéric Wang (INALCO)



16 : 00 – 16 : 30 Pause



2.2. Tentatives de perception de l'Autre : la réception de la littérature chinoise en France (16 : 30 – 18 : 00)



1. Johan Rols (EPHE)

Globalisation, nouvelles technologies et scantraductions : l'essor de la web littérature chinoise en France



2. WANG Yiran (Nantes Université)

D’une Chine utopique du XVIIIe siècle à une Chine stéréotypée de la première moitié du XXe siècle : des fantasmes érotiques français sur la Chine



17 : 30 – 18 : 00 Discussion : Angel Pino (Université de Bordeaux-Montaigne), Victor Vuilleumier (Université Paris Cité).

—

03/06/2023



III. Littérature française en Chine : traductions, réceptions, créations (10 : 00 – 12 : 00, à distance)

Animateur : ZHONG Muchen (Sorbonne Université / Université Paris 8)



1. JIN Jufang (Université normale de la Chine de l'Est)

Claude Simon : Épreuve d’un « étranger » en Chine



2. YANG Zhen (Université Fudan)

Utilitarisme contre modernisme. La Réception de Yuan Changying (1894-1973) en Chine



3. GAO Ji (Université de Pékin)

Patriotisme et lecture de la littérature étrangère : La réception de La Dernière Classe d'Alphonse Daudet en Chine



11 : 30 – 12 : 00 Discussion : Tristan Mauffrey (Université Sorbonne Nouvelle), LUO Tian (Université de Pékin)



IV. Altérités du Moyen Âge (10 : 00 – 12 : 00)



1. Inès Conti (ENS / Université de Zurich)

L’Autre face à la communauté de Logres : les Saxons dans le Roman de Méliadus



2. WANG Yuanbo (ENS / Université de Lausanne)

Les autres perdus et regagnés : entre la vie et l’allégorie. Les cas de Charles d’Orléans et de Christine de Pizan



3. LYU Xiaoxuan (Université Sorbonne Nouvelle / ENS)

Éros mélancolique. Roman : échos modernes de « l’amour de loin »



11 : 30 – 12 : 00 Discussion : Nathalie Koble (ENS)



V. La Chine dans la littérature française du XIXe et du XXe siècle : histoires et métamorphoses (14 : 00 – 18 : 00)

Animateur : WANG Yuanbo (ENS / Université de Lausanne)



5.1 De l’exotisme au « divers » : la Chine et la littérature française fin-de-siècle (14 : 00 – 16 : 00)



1. Michelle Chunhan HSU (Université d'Oxford)

Entre le pittoresque et le politique : La Fille du Ciel par Judith Gautier et Pierre Loti



2. ZHONG Muchen (Sorbonne Université / Université Paris 8)

L’éventail, entre pittoresque orientaliste et abstraction formelle : de Paul Eudel à Paul Claudel



3. ZHAO Zilong (Sorbonne Université)

Le réveil du poète : conception poétique de Segalen dans Le Double Rimbaud



15 : 30 – 16 : 00 Discussion : Christian Doumet (Sorbonne Université), Jean-Nicolas Illouz (Univrsité Paris 8)



5.2 Transferts des arts : la Chine et la poésie française du XXe siècle (16 : 30 – 18 : 00)



1. WANG Zhenhong (ENS)

Pour une poétique « sans figure » : Philippe Jaccottet et les peintures chinoises



2. Yosuke Takagi (Université Paris 8)

La Chine retrouvée d’Henri Michaux



17 : 30 – 18 : 00 Discussion : Christian Doumet (Sorbonne Université), Jean-Nicolas Illouz (Univrsité Paris 8)



Mots de fin : David Lefebvre (Sorbonne Université).