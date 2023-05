Bastien Amiel, La tentation partisane. Engagements intellectuels au seuil de la guerre froide

Fondé en 1948 pour ouvrir une voie entre le Parti communiste et la SFIO, et refuser le face-à-face entre blocs au seuil de la guerre froide, le Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR), souvent réduit au nom de son animateur le plus célèbre – un Jean-Paul Sartre alors au faîte de sa gloire – n’est évoqué que pour son échec. Cas limite et inédit d’intervention d’intellectuels et d’intellectuelles dans le champ politique, sa disparition dès l’année suivante marquerait l’impossibilité de leur engagement partisan autant que celle d’une « troisième voie ». Pour la première fois, cette vaste enquête nourrie d’archives et d’entretiens interroge ce parti politique en train de se faire. Qui sont ses militantes et militants ? Quelle place le mouvement occupe-t-il dans leur trajectoire ? Quelles sont les dynamiques qui expliquent l’essor et les pratiques du RDR, puis son délitement ?

Au croisement de l’histoire politique et de la sociologie, cette étude parvient à faire de la tentation partisane un prisme qui révèle les recompositions politiques et sociales à l’œuvre entre Libération et guerre froide et met en jeu, par la construction d’un intellectuel collectif, la tension sans cesse renouvelée entre savoir et engagement.

