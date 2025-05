George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres

Dans les années 1920, le jeune Orwell (qui s’appelait encore Eric Blair) décide d’explorer les bas-fonds de Paris et de Londres. Il devient plongeur dans des restaurants, fréquente les hôtels misérables et les asiles de nuit, côtoyant les plus pauvres des pauvres jusqu’à devenir lui-même vagabond. Il en rend compte dans son premier livre (1933), extraordinaire galerie de portraits et tranches de vie racontées sans jugement. Dans sa descente dans l’enfer des bas-fonds, il est accompagné de compagnons d’infortune aux vies cabossées, ou d’excentriques que la société rejette, avec lesquels il noue des amitiés uniques. Captant des manières de vivre et des façons de parler populaires et argotiques, il donne une voix à ceux qui n’en ont pas. En véritable journaliste d’investigation en immersion, il dénonce les conditions de vie des invisibles. Cet engagement politique sera bientôt celui de ses grands romans dystopiques, La Ferme des animaux et Mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Sous nos yeux, Eric Blair devient George Orwell.

