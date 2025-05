Andrea Emo, Suprématie et malédiction

Traduit de l'italien et préfacé par Arnaud Clément

Postface de Laura Sanò

Andrea Emo (1901-1983) est un philosophe italien qui a ceci d’étrange qu’aucune de ses pages n’a été publiée de son vivant. Et pourtant il entretint une intense activité d’écriture de 1918 à sa mort. Il rédigea ainsi près de 400 cahiers (38 000 pages) où il développa une pensée comptant parmi les plus originales du XXe siècle.

Il appartenait par son père à une illustre famille de l’aristocratie vénitienne, et par sa mère, à une lignée non moins illustre de nobles napolitains. Il poursuivit ses études de philosophie à la faculté de Lettres et de Philosophie où il eut pour maître Giovanni Gentile. Son caractère imperturbable lui valut le surnom de « Sérenissime », par allusion aussi à ses origines vénitiennes. Sa vie fut partagée entre ses occupations familiales, la gestion de son patrimoine, des amitiés rares mais profondes, et la poursuite de ses recherches philosophiques dont il refusa toujours de publier, malgré l’invitation de ses amis, le moindre mot.

Le choix de présenter au public Suprématie et malédiction, c’est-à-dire l’intégralité de son Journal de l’année 1973, pour une première traduction française, n’est pas fortuit : non seulement il s’agit de la première publication d’une section autonome des manuscrits de l’auteur, mais l’année 1973 est une période significative de la philosophie d’Emo, celle de sa maturité. Les éléments structurants de sa philosophie s’y trouvent définis dans tout l’aboutissement de la pensée et toute la virtuosité du style.

Présenter Emo au public français ne pouvait se faire qu’à l’aide d’un ouvrage qui fût exemplaire à tous ces titres : la construction du raisonnement, le style de l’écriture, la diversité des thématiques et des enjeux. Suprématie et malédiction montre la philosophie d’Emo dans ce qu’elle a de plus singulier, celle d’un auteur aussi inclassable qu’un Nietzsche.