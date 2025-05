Jaroslav Hašek, À bas le pouvoir

À Prague, au début du XXe siècle, l’écrivain Jaroslav Hašek (1883-1923) apparaît comme un trublion, un anarchiste, une figure de proue de la bohème littéraire. Mondialement connu après la Grande Guerre pour son roman burlesque Les Aventures du brave soldat Švejk, Hašek fut d’abord un maître incontesté du récit court à tonalité humoristique que, dans l’ancien Empire austro-hongrois, on appelait humoresque.

La sélection proposée dans À bas le pouvoir donne un aperçu de la genèse de Švejk, avec notamment les premières apparitions du personnage dans les écrits d’avant-guerre, traduits ici pour la première fois en français. Elle met surtout en lumière l’engagement de son auteur, la critique radicale du pouvoir et la satire sans concession qu’il fait de la société de son époque, sa rébellion contre toute forme d’oppression. Les situations politiques ont changé, mais l’injustice, l’obscurantisme et la bêtise demeurent : ainsi l’œuvre de Hašek n’a-t-elle rien perdu de son actualité.

Traduction du tchèque et postface de Jean Boutan, normalien, agrégé d’allemand, docteur en études slaves, spécialiste de la littérature tchèque et traducteur. Il est, entre autres, l’éditeur des Aventures du brave soldat Švejk, le traducteur de textes de Kafka pour les Œuvres complètes en Pléiade, l’auteur de la postface à Amerika de Kafka et de l’ouvrage Amazones de Bohême: Construction du genre et de la nation à l’époque romantique.

Nouvelles choisies par Jan Šulc, éditeur et critique littéraire, Prix Karel Čapek (ce prix distingue des personnalités dont l’œuvre littéraire a contribué de manière significative à la promotion ou à la défense des valeurs démocratiques et humanistes).