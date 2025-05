Jules Verne, Futurama

Édition et préface d'Henri Scepi

Maître de l’anticipation, explorateur inlassable des « mondes connus et inconnus », Jules Verne (1838-1905) apparaît comme un incontestable classique. Promoteur d’un roman de la science et de la découverte à travers l’exploration de territoires physiques autant que symboliques – des tréfonds de la terre jusqu’à l’immensité du ciel et de l’espace –, il reste ancré dans une époque résolument tournée vers les conquêtes et les colonisations de toutes sortes. Créateur de fictions et de fables inouïes, il s’appuie sur une soif d’invention, une frénésie de voyages commune à tous ses contemporains.

Pourtant, Verne sait s’affranchir des bornes imposées par un siècle dominé par la passion du confort et du profit. Le futurama vernien inventorie la galerie des merveilles à venir, mais dépeint aussi une humanité profondément dépendante des machines. Ainsi, l’auteur identifie-t-il très tôt les bénéfices comme les faillites possibles de cet imaginaire de l’innovation scientifique et technique. Car, au mouvement qui entraîne les hommes dans un monde moderne rêvé et fantasmé, s’oppose un revers interrogeant, sur le versant des valeurs collectives, morales et sociales, la finalité des enjeux liés aux prodiges de l’invention scientifique. Si Paris au XXᵉ siècle livre une vision d’une civilisation urbaine admirable par sa technologie, cette société dénote par sa déculturation et sa brutalité. C’est donc contre la puissance de destruction inhérente au progrès que l’écrivain met en garde, et sur le dévoiement de la science et de l’industrie à des fins bellicistes qu’il alerte. S’ajoutent les doutes portés sur la figure du savant, de l’« homme ingénieux toujours plein d’imaginative » (Edgar Poe), illuminé ou dévoyé, dont la folie n’est atténuée ici que par des ressorts burlesques déployés tout au long des fictions retenues.



Un classique très contemporain à découvrir dans un volume enrichi des illustrations originales et de nombreux documents retrouvés dans les archives personnelles de l’écrivain.