Jean-Christophe Napias (dir.), Le Grand Livre de la littérature de plage

Sélection de Jean-Christophe Napias

Une anthologie des plus belles pages que les écrivains ont consacrées aux plages et aux plaisirs des bords de mer. Sans aucun doute la moins stupide – et la plus élégante – des lectures d'été.

" Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage ", écrivait Michel Houellebecq. Si l'on penche pour la seconde solution, autant prévoir de la lecture (moins utile pour le premier choix, on en conviendra...). Dans ce cas, ce Grand Livre de la littérature de plage constitue la meilleure des options. Il rassemble, sous la forme d'une anthologie désordonnée et originale, des pages émouvantes, mordantes, troublantes ou amusantes sur les plaisirs balnéaires.



Dans cette étonnante pléiade des bords de mer, Flaubert lance le frisbee vers François Truffaut, C. Jérôme étend sa serviette près de Françoise Sagan, Alain Robbe-Grillet fait une place sous son parasol à Nadine de Rothschild et les Mémoires d'outre-tombe marchent main dans la main, sur fond de soleil couchant, avec L'Année des méduses. La meilleure des lectures estivales puisqu'elle les contient toutes.



Les " lectures de plage " sont forcément anecdotiques et légères ? Ce recueil démontrera au contraire combien la littérature sous toutes ses formes se ravive sur le sable et combien le soleil lui profite.