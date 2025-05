Odile Felgine, Jorge Luis Borges

Dans cette biographie ample, documentée et précise, Odile Felgine retrace la vie mouvementée et dresse le portrait du plus célèbre écrivain argentin.

On connaît le Borges de Fictions, l'écrivain à la culture encyclopédique, à l'univers fait de labyrinthes, de bibliothèques et de miroirs. Il y eut aussi l'homme au regard magnétique, aux cheveux aile-de-corbeau qui a grandi à Buenos Aires dans les récits mythifiés de ses aïeux, et qui passait ses journées enfermé dans la bibliothèque de son père à éprouver de " délicieuses terreurs ".



Odile Felgine retrace la vie de Jorge Luis Borges depuis les faubourgs argentins, décrit ses voyages en Europe, à Genève, en Espagne ; ses premières créations, ses rencontres (avec Victoria Ocampo ou Adolfo Bioy Casares), sa nomination à la tête de la Bibliothèque nationale. Elle revient sur ses amitiés, l'omniprésence de sa mère, ses relations compliquées avec les femmes, ses prises de position politiques controversées, son aversion pour le péronisme, sa reconnaissance mondiale tardive. Tout du long, ses livres (contes, poèmes, essais...) mythifient sa vie.



Dans cette biographie ample, documentée et précise, on découvre un homme à l'imagination aigüe, dotée d'une grande sensibilité et d'une profondeur saisissante, capable de sublimer les difficultés malgré le " crépuscule permanent " de sa cécité, toutes choses qui concourent à faire de lui un véritable Homère argentin du XXe siècle.