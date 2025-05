Adrienne Rich, Le rêve d'un langage commun

Le Rêve d'un langage commun (The Dream of a Common Language)

Édition bilingue en anglais et en français.

Ces poèmes d’Adrienne Rich sont un hommage aux femmes, à la prise de conscience et à la lutte pour l’existence – de l’intime politique. Dans Le Rêve d’un langage commun, la chercheuse Marie Curie, l’artiste Paula Becker et l’alpiniste pionnière Elvira Shataeva forment une constellation de guides dans une histoire empêchée, où la poésie devient lieu de mémoire et de transmission. Dans ce recueil phare de la poétesse, exploration intime de sa vie à 45 ans, se mêlent souvenirs amoureux, histoire et lutte sociale : disant pour la première fois ses amours avec une femme, elle marque durablement l’histoire littéraire.

