Alexei Grinbaum, Parole de machines. Dialoguer avec une IA

Jeunes ou vieux, simples utilisateurs de ChatGPT ou experts en informatique, nous devons faire face à l’avènement d’une ère nouvelle, celle des machines parlantes. Les nouveaux chatbots nous fascinent. Quelles connaissances possèdent-ils ? Quelles technologies opèrent dans leurs profondeurs ? Faut-il faire confiance à un système d’intelligence artificielle ?

Autrefois, cette fascination était la marque de dialogues avec les entités non humaines qui peuplaient les mythes. Les agents conversationnels produisent sur nous un effet tout aussi illusoire, et tout aussi réel, que dieux, oracles, anges et démons. Entre les prouesses du numérique et les récits anciens, ce livre décrit notre situation technologique et métaphysique, politique et poétique, dans un monde où nous n’avons plus le monopole de l’expression linguistique.

Alexei Grinbaum est directeur de recherche au CEA-Saclay. Il est spécialiste de la théorie de l’information quantique. Depuis 2003, il s’intéresse aux questions éthiques posées par les nouvelles technologies, notamment par les nanotechnologies, l’intelligence artificielle et la robotique. Membre du Comité national pilote d’éthique du numérique, il est aussi expert de la Commission européenne et président du Comité opérationnel d’éthique du numérique du CEA. Il publie en français, anglais et russe.