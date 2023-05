Les petites bêtes

Le grand public se demande parfois ce que peuvent bien chercher les chercheurs en sciences humaines. Une réponse leur est donnée par quelques ouvrages récents : ils cherchent la petite bête. Yvan Daniel, Alain Montandon, Jessica Wilker font ainsi paraître Poétiques et poésie de l'insecte (Champion), qui étudie les représentations de l’insecte en tant qu’élément poétique, de la poésie de la Grèce et de la Chine antiques à la poésie contemporaine, en France, en Espagne, dans la poésie anglophone et germanophone, dans la poésie scientifique comme dans la littérature de jeunesse. Comme image de l’altérité, l’insecte apparaît comme un élément révélant le mystère d’une vie qui, d’ordinaire, échappe à la perception. Fabula vous invite à parcourir la Table des matières… et à lire l'introduction…

Le volume fait suite à celui publié l'an passé, sous la direction d'Alain Montandon : L'insecte dans tous ses états (Presses universitaires Blaise-Pascal), qui était venu rappeler combien les insectes fascinent et inspirent les créateurs. Avec la tapisserie, la toile de Jouy, les costumes et vêtements, c'est l'ensemble du textile qui est invité à participer. Bijoux et ornements nous entraînent dans l’art nouveau et l’art déco ; aux images statiques, mais néanmoins percutantes aux destinations plus populaires de la presse ou de l’affiche, la bestiole trouve à s’animer dans le dessin animé et le cinéma ; dans les domaines très contemporains que sont installations, sculptures et photographies, les insectes, eux-mêmes, trichoptères ou mouches, participent à la création de l’œuvre.

Paraît également ces jours-ci l'essai de Thibaud Martinetti, Les muses de l'entomologie. Poétiques et merveilleux de l'insecte de Réaumur à Maeterlinck (Champion), qui traite de trois œuvres majeures du XIXe siècle : L’Insecte (1858) de Jules Michelet, les Souvenirs entomologiques (1879-1907) de Jean-Henri Fabre et La Vie des abeilles (1901) de Maurice Maeterlinck, en abordant leur production comme l’expression d’une littérature entomologique plus vaste, saisie en tant que genre, c’est-à-dire comme un complexe d’œuvres unies par des relations à la fois analogiques et généalogiques. Fabula vous propose d'en découvrir l'introduction…

Signalons encore le livre publié sous la direction de Christiane Connan-Pintado, L'insecte au miroir des livres pour la jeunesse (Presses Universitaires Blaise Pascal), qui montre à quel point le chétif animal qui paraissait au premier chef "pauvre en monde" se révèle finalement, sous la loupe de la littérature, "bon à penser".

(Illustr. : Fabula zollikoferi)