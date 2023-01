L’insecte au miroir des livres pour la jeunesse (Rennes)

Pour le second volet du séminaire du Greces consacré aux "Petites bêtes" dans la litterature jeunesse, nous accueillons

Christiane Connan-Pintado pour son ouvrage L'insecte au miroirs des livres pour la jeunesse. Présence, représentations, discours.

“Abeilles, papillons, fourmis, coccinelles, les insectes ont investi de longue date les livres pour enfants mais leur présence dans ce domaine éditorial n’a pour l’instant fait l’objet, en France, d’aucune étude monographique, comme si ces « vivants minuscules » représentaient la catégorie la plus excentrée de l’animal et du non-humain. L’ouvrage suit un parcours en cinq étapes. La première partie interroge leur présence dans les livres pour enfants, les trois suivantes les recherchent dans certaines catégories littéraires – fables et contes, classiques pour la jeunesse, livres d’images –, la dernière s’attache aux enjeux symboliques de la rencontre entre l’insecte et l’homme. Se pencher sur des êtres si différents et d’une telle diversité invite à questionner aussi bien la condition humaine que la condition animale et les modalités du vivant, devenues aujourd’hui une préoccupation cruciale. L’ensemble de l’ouvrage vise à montrer à quel point le chétif animal qui paraissait au premier chef « pauvre en monde » se révèle finalement, sous la loupe de la littérature, « bon à penser».



Lien zoom sur demande auprès de catherine.sablonniere@univ-rennes2.fr