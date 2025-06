Les Fées farceuses, Le Fils du Chevalier Têtenlère, Merlin Zinzin… derrière ces titres se cachent des adaptations pour la jeunesse des aventures de la Table Ronde. Du Moyen Âge à aujourd’hui, d’un public averti à de petits lecteurs, les textes arthuriens se sont métamorphosés et continuent encore de fasciner.

Dans La Table Ronde des enfants (Alphil éd.), Hélène Cordier se propose d'étudier les Trajectoires transformatives du patrimoine littéraire arthurien médiéval dans les livres de jeunesse, à travers un corpus d'une soixantaine d’albums et de livres illustrés publiés entre les années 2000 et 2020 qui constituent autant de réécritures destinées aux très jeunes lecteurs. Le livre est également offert au téléchargement…

(Illustr. : Sophie Lamoureux, La Grande Epopée des chevaliers de la Table ronde, t. 1 : Arthur et Merlin, Actes Sud)