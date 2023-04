Contrat de recherches postdoctorales en écocritique/écopoétique (Strabourg)

Contrat de recherches postdoctorales ECOPROP (Ecologie et Propagande)

Université de Strasbourg

Domaine : écocritique/écopoétique

Durée : 12 mois, à compter du 01-09-2023

—

Descriptif du poste à pourvoir



Titulaire d’un doctorat depuis moins de trois ans à la date du recrutement, le candidat ou la candidate se verra confier des missions administratives, organisationnelles et scientifiques dans le cadre du projet ECOPROP (Écologie et Propagande), en lien avec la chaire Gutenberg attribuée à Dominic Thomas (Université de Californie à Los Angeles), au sein de l’unité de recherches Configurations Littéraires et de l’institut thématique interdisciplinaire Lethica.

En associant les termes d’« écologie » et de « propagande », le projet ECOPROP prend acte de la dimension passionnelle que revêt encore le discours écologiste à l’époque contemporaine : le sentiment écologique compte aujourd’hui parmi les « émotions démocratiques » définies par Martha Nussbaum et il requiert à ce titre un examen pluridisciplinaire approfondi. En faisant remonter le lien entre propagande et écologie au « colonialisme vert » qui se développe en France au XIXe siècle, le projet « Écologie et propagande » entend inscrire l’analyse de ce discours dans le temps long, en étudiant à la fois les modalités de sa construction et celles de sa réception.

En constatant la nécessité de contribuer à la prise de conscience écologique par des arguments qui ne seraient pas exclusivement d’ordre scientifique, mais relèvent de ce que nous appelons, à la suite de Kwame Anthony Appiah, des « révolutions morales » (thématique centrale de l’institut thématique interdisciplinaire Lethica), le projet ECOPROP se tourne aussi vers le futur, pour proposer des pistes de réflexion sur l’accompagnement discursif, médiatique, littéraire et artistique de la transition écologique.

Il est donc attendu de la personne recrutée une forte implication dans les différentes activités et actions de la chaire Gutenberg, en collaboration ponctuelle avec la chaire de professeur junior ECOLIT (écologie et littérature), également adossée à Configurations littéraires et à l’institut thématique interdisciplinaire Lethica.



Les dossiers reçus seront soumis à l’évaluation des porteurs du projet ECOPROP. Ils devront comprendre :



- Un curriculum vitae détaillé



- Une lettre de motivation



- Un exemple d’entrée rédigée pour l’imagier ECOPROP (1 page ou 5000 signes maximum)



- Une proposition d’enquête ECOPROP, spécifiant le public ciblé et la méthodogie employée



Les porteurs du projet ECOPROP seront sensibles à l’excellence du parcours académique du candidat ou de la candidate, et à son expérience éventuelle de recherche dans les domaines de l’écocritique ou de l’écopoétique.



Description des activités de recherche :



Réalisation et mise en ligne de « capsules » pédagogiques sur le « colonialisme vert », sur l’écocritique, sur l’écopoétique, et sur les liens entre propagande et écologie.

Mise en ligne d’un « imagier ECOPROP » qui rassemblera un catalogue d’images et de métaphores employées dans les médias et/ou dans la littérature pour évoquer le changement climatique et la transition écologique, dans le monde francophone et dans le monde anglophone.

Réalisation d’une enquête sur la réception du discours écologique, et notamment sur l’usage des images et des métaphores qui le caractérisent. Cette enquête pourra être menée en collaboration avec les étudiants du centre universitaire d’enseignement du journalisme auprès de différents groupes d’interlocuteurs : étudiants de l’Université de Strasbourg, stagiaires de l’INSP, parlementaires européens, journalistes, etc.

Activités associées :

- Animation d’un blog Hypothèses concernant les activités de la chaire ECOPROP, en partenariat avec le lauréat de la chaire de professeur junior ECOLIT

- Participation à la Newsletter de LETHICA (prise en charge de dossiers thématiques ou « focus » sur une personnalité en lien avec les thématiques de LETHICA et celles d’ECOPROP, rédaction de recensions d’ouvrages…)

- Appui aux activités de la chaire Gutenberg : organisation de conférences, organisation d’un colloque prévu pour l’automne 2024 ; participation à l’école doctorale d’automne Lethica, prévue en partenariat avec la chaire de professeur junior ECOLIT, fin septembre 2024 ; organisation d’une exposition, mise en place d’une résidence d’artiste ou d’écrivain.

Compétences

Qualifications / Connaissances :



-Être titulaire d’un doctorat, si possible en lien avec les littératures extra-européennes et/ou francophones

- Disposer de connaissances dans les domaines de l’analyse des discours (littéraires, scientifiques ou médiatiques), de l’écocritique et/ou de l’écopoétique



Compétences opérationnelles /savoir-faire :



- Maîtriser les outils informatiques (blog Hypothèses)

- Savoir organiser un événement scientifique

- Disposer d’un bon niveau en anglais, pour accéder à des textes littéraires, critiques ou médiatiques en cette langue et pouvoir échanger efficacement avec le/la doctorant•e ou postdoctorant•e étatsunien•ne qui sera recruté•e par Dominic Thomas pour travailler sur l’imagier ECOPROP dans son versant anglophone

Savoir-être :

- Faire montre d’un esprit d’initiative et d’une capacité à travailler en autonomie

- Déployer des compétences relationnelles/savoir travailler en équipe

- Manifester un sens de l’écoute et une attention à autrui

- Savoir se rendre disponible au-delà des heures habituelles de bureau, en cas d’événement scientifique ou d’animation culturelle nocturnes ou en fin de semaine



Environnement et contexte de travail

Les co-porteurs du projet ECOPROP sont membres de l’équipe de recherche « Configurations Littéraires » et fortement impliqués dans l’ITI LETHICA, un Institut Thématique Interdisciplinaire labellisé par dans le cadre du programme "ITI 2021-2028" de l’Université de Strasbourg, du CNRS et de l’Inserm.

La conduite de ce projet s’inscrira dans la continuité des travaux de référence du CERIEL (centre d’études sur les représentations : idées, esthétiques, littérature) sur les rapports entre littérature et politique. Il viendra parallèlement renforcer le pôle francophone de l’équipe « Configurations littéraires », dont les recherches sur les expressions politiques et poétiques de la démocratie en Afrique s’appuient notamment sur les travaux de Dominic Thomas. Ce projet renforcera par ailleurs les travaux de la chaire de professeur junior « Écologie et littérature », obtenue par Configurations littéraires (UR 1337) en 2022.

La personne recrutée travaillera sous la supervision de Ninon Chavoz, maître de conférences en littérature francophone et responsable pédagogique du Diplôme universitaire LETHICA. Elle pourra également être amenée à travailler sous la supervision du lauréat de la chaire Gutenberg (Dominic Thomas, UCLA) et d’Anthony Mangeon (co-porteur du projet ECOPROP, coordinateur de l’ITI LETHICA, directeur de Configurations Littéraires, université de Strasbourg). Elle sera appelée à collaborer ponctuellement avec le lauréat de la chaire de professeur junior ECOLIT (écologie et littérature), Louis-Patrick Bergot (Configurations littéraires, université de Strasbourg).

L’installation à Strasbourg est requise pour la durée du contrat. Dans le cas où elle serait matériellement ou familialement impossible, une demande de dérogation pourra être déposée, sur la base de motivations précises, et une présence régulière à Strasbourg restera requise, pour contribuer à l’animation des activités de la chaire, y compris parfois en dehors des jours habituellement ouvrés.

Pour postuler, veuillez adresser CV, lettre de motivation et propositions de contribution à Ninon Chavoz (chavoz@unistra.fr).