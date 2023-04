Chaire de professeur junior : études littéraires de genre (ENS Lyon)

Contrat de chaire de professeur junior : contrat à durée déterminée de droit public

Sections CNU : 08, 09, 10, 18

Mots clés Euraxess : Literature ; Comparative literature ; Arts ; Philology Gender Studies

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2023

Durée prévisible du projet : 5 ans

Rémunération : INM 735 (soit environ 3 500€ bruts mensuels)

Niveau du poste après titularisation : Professeur des universités (catégorie A)

Financement du projet : Financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) d’un montant de 200 000€, dédié à la réalisation du projet.

Condition à remplir par les candidats : Être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent. Pour les candidats qui ne sont pas titulaires d'un doctorat, l'équivalence de leurs diplômes universitaires, qualifications et titres, avec le doctorat sera soumise au conseil scientifique restreint.

Nature et objet du projet d’enseignement :

Le projet d’enseignement de la CPJ « Études littéraires de genre » (64h TD) vise à mettre en place des séminaires de niveau master centrés sur les études de genres ou des cours de prémaster (1A du DIPENS) ; ces enseignements pourront être intégrés, dans le cadre du Diplôme de l’ENS de Lyon, aux formations des masters Mondes anciens, Lettres modernes et Arts et seront complémentaires des formations disciplinaires existantes de ces différentes formations du département des Lettres et Arts.

L’ensemble des cours devra prendre en compte les littératures et les cultures de l’antiquité ainsi que les aires littéraires et artistiques, françaises et étrangères des périodes médiévales, modernes et contemporaines. La personne recrutée assurera aussi le tutorat et le suivi pédagogique de normaliens dans le cadre du DIPENS et devra assurer la direction ou la co-direction de mémoires de master (masters Arts, Lettres modernes, Mondes anciens).

La langue d’enseignement pourra être le français ou, dans un premier temps, l’anglais.

Structure de rattachement : Département des Lettres et Arts

Directeur/Directrice de département :

Christophe Cusset : christophe.cusset@ens-lyon.fr



Nature et objet du projet de recherche :

Le laboratoire HiSoMA (UMR 5189) est spécialisé dans l’étude des sociétés antiques et la réception de l’Antiquité jusqu’à nos jours. La personne recrutée s’attachera à la valorisation des travaux de la CPJ « Études littéraires de genre » dans le cadre de deux axes scientifiques : l’Axe A « Savoirs, normes et doctrines » favorisera l’étude du

lexique, des normes et de la catégorisation des genres dans les langues, les cultures et les sociétés de la Méditerranée antique ; et/ou l’Axe B : « cultures anciennes et temporalités : performance, mémoire, réception » qui permet, par une combinaison d’approches comparatistes et pluridisciplinaires (philologique, littéraire,

iconographique, historique et archéologique), de préciser la manière dont les oeuvres s’inscrivent dans le temps, depuis leur création ou leur première exécution jusqu’à leur transmission, leur conservation, leur réécriture ou leur assimilation par des cultures plus tardives.

Le projet scientifique attaché à la création d’une CPJ « Études littéraires de genre » devra favoriser des dimensions transversales et théoriques, au-delà du simple aspect « transhistorique », pour constituer une manière originale de se situer dans le champ théorique des « études littéraires de genre ». La personne recrutée devra s’appuyer par exemple sur des questions de représentations en diachronie, sur la réception depuis l’Antiquité et le Moyen Âge jusqu’à nos jours, sur des approches comparatistes.

La personne recrutée s’engage à déposer ses publications scientifiques (texte intégral) dans une archive ouverte (HAL) et à fournir dans les 6 premiers mois de son recrutement un plan de gestion financière de son programme de recherche.

Structure de rattachement : UMR 5189 HISOMA

Directeur de laboratoire :

Stéphane Gioanni, stephane.gioanni@univ-lyon2.fr



Modalités de candidature

Comment candidater : Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature en PDF (fiche de candidature Galaxie, et pièces justificatives) sur :

Galaxie/FIDIS du samedi 22 avril au lundi 22 mai 16h00 (heure de Paris).

Aucun dépôt de dossier ou de pièces complémentaires ne sera possible après la clôture des candidatures.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier, dans Galaxie/FIDIS :

• Pièce d’identité avec photographie (carte d’identité, passeport) ;

• Copie du diplôme de Doctorat, ou d’un diplôme équivalent ;

• Copie du rapport de soutenance du diplôme, ou à défaut une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi ;

- Important : Le rapport de soutenance doit être traduit en français.

- Si votre diplôme est étranger, l’équivalence avec un doctorat français sera étudiée par les instances de l’établissement, afin que votre candidature puisse être déclarée recevable ou non recevable ;

• Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;

• Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents.

Modalités d’audition :

Seuls seront convoqués en audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de sélection.

Durée : 40 minutes d'audition dont 20 min de présentation et 20 min d'échanges avec le jury.

L’audition pourra se dérouler en français ou en anglais. Audition non publique.