Vacations en Expression, Communication et Culture générale, IUT de Marne-la-Vallée (site de Meaux)

Le département Techniques de Commercialisation de l'IUT Marne-la-Vallée, site de Meaux, recrute un ou une vacataire pour enseigner l'expression, la communication et la culture générale en BUT 1, BUT 2 et BUT 3. A partir de la deuxième année, deux parcours sont proposés aux étudiants : BDMRC (Business Développement et Management de la Relation Client) et SME (Stratégie de la Marque et de l'Evénementiel)

Enseignements :

grammaire, syntaxe, remédiation orthographique

argumentation écrite et orale

études et analyses de documents (résumés, synthèses)

aisance à l'oral

culture générale et actualité

Publics et séances (TD = groupe classe ; TP = demi-groupe) :

BUT 1 (semestre 2) : 3 groupes (11 TD et 4 TP par groupe)

BUT 2 (semestre 3 et semestre 4) : 4 groupes BDMRC (4 TP par semestre et par groupe), 1 groupe SME (4 TP par semestre)

BUT 3 (semestre 5) : 4 groupes BDMRC ( 7 TP par groupe), 1 groupe SME ( 7 TP)

Localisation : IUT Marne-la-vallée, département TC, site de Meaux, 17 rue Jablinot 77100 Meaux

Pour plus d'informations, veillez contacter Anne Boutet, directrice des études BUT 1 (anne.boutet@univ-eiffel.fr)

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 20 juillet à :

Arnaud Lemaire, chef du département TC (arnaud.lemaire@univ-eiffel.fr) et à Anne Boutet (anne.boutet@univ-eiffel.fr).