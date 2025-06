Professeur·e assistant·e avec tenure track en Littérature française et médias 100% (Université de Berne)

L'Université de Berne met au concours, à l'Institut de langue et de littérature françaises, pour le 1.2.2026, un poste de professeur·e assistant·e avec tenure track en Littérature française et médias (100%, succession de la Prof. Dr. Michèle Crogiez Labarthe).

La personne retenue devra posséder un dossier de recherche montrant une expertise confirmée sur les relations entre littérature française et médias. Un intérêt pour l'évolution contemporaine de la littérature et l'intermédialité est particulièrement recherché. Des recherches portant sur les méthodes numériques en littérature sont un atout. L'expertise de la personne recrutée devra compléter celles de l'institut et renforcer les collaborations avec les autres Instituts de langue et de littérature à Berne.

La personne retenue contribuera à l'enseignement aux niveaux BA et MA (4h/semaine pour un∙e professeur∙e assistant∙e) dans ses domaines de spécialisation et sur d'autres sujets principaux du plan d'études. Elle sera également amenée à contribuer aux programmes interdisciplinaires de la faculté des Lettres ainsi qu'aux écoles doctorales du Walter Benjamin Kolleg ou inter-universitaires de la CUSO. Elle devra s'engager activement en faveur de la relève académique et dans la recherche de fonds tiers.



Un doctorat en littérature française ou comparée et un solide dossier scientifique dans le domaine de la dénomination sont exigés pour faire acte de candidature. Outre une parfaite maîtrise de la langue française, langue de l'enseignement, la personne retenue doit faire preuve de connaissances en allemand, ou, si besoin, s'engager à apprendre l'allemand dans les deux ans. Le poste sera pourvu au niveau de professeur·e assistant·e avec tenure track pour une durée de 6 ans au maximum avant la transformation du poste en poste de professeur·e extraordinaire en cas d'évaluation positive.



Dans ses pratiques de recrutement, l'Université de Berne s'engage à promouvoir l'égalité des chances et la diversité. Elle s'efforce notamment d'augmenter la proportion de femmes dans les échelons les plus élevés de la carrière académique. En outre, le partage de poste (job sharing) et les options carrières duales sont encouragés. La Faculté des lettres accueille favorablement les candidatures de personnes en situation de handicap et de personnes appartenant à des groupes minoritaires.



Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, listes des publications, des enseignements, des fonds tiers obtenus et des responsabilités universitaires) est à envoyer en un seul document de format PDF à Korbinian Seitz, directeur administratif du décanat, jusqu'au 1.9.2025.