Hanokh Levin, l'enfant terrible (Paris Nanterre)

Colloque Hanokh Levin, l’enfant terrible

Les 23-24 novembre 2023, Université Paris-Nanterre



Inaugurée sous les auspices de la contestation et de la provocation politiques (ses sketches et cabarets satiriques lui valurent, après la guerre des Six Jours, ses premiers succès de scandale), l’œuvre de Hanokh Levin (1943-1999) s’est rapidement déployée dans des registres multiples : comédies de mœurs, satires grinçantes et farces politiques (Shitz, Le Soldat Ventre-creux, Yaacobi et Leidental, Kroum l’ectoplasme…), paraboles oniriques (L’Enfant-rêve), réécritures de tragédies ou de mythes antiques et bibliques (Femmes de Troie, Les Souffrances de Job)... Au total, une cinquantaine de pièces ont fait de Levin l’un des auteurs dramatiques majeurs de la fin du XXe siècle.



À la faveur d’une entreprise de traduction engagée au début des années 2000 (menée, dans le domaine français, par Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz pour les Éditions théâtrales), l’œuvre a séduit de grands metteurs en scène (Jacques Nichet, Philippe Adrien, Stéphane Braunschweig, Clément Poirée) et conquis un large public français et européen. Pourtant, à l’exception notable de l’ouvrage de Nurit Yaari (Le Théâtre de Hanokh Levin : Ensemble à l'ombre des canons), elle reste encore dans l’angle mort de la critique universitaire.



Le colloque de l’université Paris-Nanterre, organisé par le Centre de Recherche Littérature et Poétique comparées, entend jeter les bases d’une meilleure connaissance de Hanokh Levin, en explorant, sans exclusive, les différentes facettes de son œuvre dramatique (et accessoirement narrative). Les communications pourront porter sur les héritages revendiqués par l'auteur ou ouvrir de nouvelles perspectives comparatistes (Levin avec Sartre, Beckett, Kafka, Adamov, Dario Fo, Heiner Müller, Edward Bond ?) ; des études du langage dramatique, des modalités de l’engagement et des formes de l’humour, mais aussi des problèmes de traduction et de réception (israélienne et européenne) y sont également attendues.



Les propositions de communications sont à envoyer à Philippe Zard (philippe.zard@parisnanterre.fr ) avant le 15 juillet.