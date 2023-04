Identités & Intelligence Artificielle : regards croisés sur Contes et légendes de J. Pommerat (Paris Sorbonne)

Identités & Intelligence Artificielle : regards croisés sur Contes et légendes de J. Pommerat

« Dans l’enchantement du théâtre, adolescentes et adolescents en crise et androïdes ouvrent à toutes les simulations et reconfigurations possibles ». Marion Boudier, dramaturge.

Au programme : projection de scènes captées et table ronde autour du spectacle Contes et Légendes, de Joël Pommerat, qui aborde les questions de l’adolescence et du genre dans un monde futur peuplé de robots sociaux.

Avec sa pièce Contes et Légendes, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs, des relations et des identités contemporaines en se tournant cette fois vers l’avenir et vers cette période très particulière de l’adolescence. Il confronte ce moment de construction de soi propre à l’adolescence à l’un de nos grands mythes, celui de la créature artificielle. A rebours du sensationnalisme de la SF et des scénarios de la peur (révolte ou dysfonctionnement des machines), il observe, en anthropologue du futur, une série possible d’interactions sociales, familiales et affectives entre adolescent·e·s, adultes et robots androïdes. Dans une forme de théâtre expérimental, comme on fait des expériences en laboratoire, avec le plus de concret et de sérieux possible, Joël Pommerat met en scène ces robots intégrés au quotidien pour observer ce qu’ils modifieraient ou révéleraient de la manière dont les individus se construisent et se lient les uns aux autres.

Chercheuses et chercheurs de Sorbonne Université, spécialistes de l’IA, de la robotique, du théâtre, de la sociologie du genre et de la jeunesse dialogueront avec la dramaturge et deux actrices du spectacle autour de la projection de scènes captées.

Au-delà de leurs regards croisés sur les questions de société soulevées par l’œuvre, elles et ils s’intéresseront à son écriture : comment le travail des interprètes s’est-il appuyé sur une documentation (et non uniquement à partir d’un texte dramatique ou d’un script fictionnel), et inversement, en quoi ces sources documentaires ont-elles modifié leurs outils et techniques de jeu ? A quelles collaborations entre artistes et chercheuses et chercheurs invitent-elles ?

Un échange avec le public sur l’ensemble de ces questions est également au programme.

Les intervenantes et les intervenants :

Elsa Bouchain est artiste interprète. Formée auprès de Vera Gregh, Tania Balachova et Lucien Marchal, elle a notamment joué auprès de Matthias Langhoff, Stéphane Braunschweig et Gwenaël Morin. Dans Contes et légendes, elle interprète notamment la représentante d’Altaïr et la mère de famille malade.

Marianne Bouchardon est Professeure de littérature française à Sorbonne Université, au Centre d’Etude de la Langue et des Littératures Françaises, CELLF. Elle est spécialiste de l’Histoire et poétique du théâtre du dernier quart du XIXe siècle au XXIe siècle.

Marion Boudier est Maîtresse de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne – Amiens, membre de l’Institut Universitaire de France, dramaturge du spectacle Contes et légendes et chercheuse en arts du spectacle.

Victor Coutolleau est Doctorant en sociologie du genre à Sorbonne Université, au sein du Groupe d’Etude des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne (GEMASS). Il y travaille sur « Genre et sexualités dans la gestion collective des déceptions amoureuses ».

Jean-Gabriel Ganascia est Professeur au Laboratoire de recherche en informatique de Sorbonne Université, LIP6. Il est membre senior de l’Institut Universitaire de France, spécialiste d’intelligence artificielle, des humanités numériques et de l’éthique des technologies de l’informations et de la communication.

Lucie Guien est artiste interprète, diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille et de l’INSAS à Bruxelles. Elle joue notamment dans les mises en scène de Claude Schmitz, la Cie Transquinquennal, Armel Roussel, Salvatore Calcagno ou Hélène Lacrosse. Dans Contes et Légendes, elle interprète notamment le robot emblématique Steven.

Johann Huber est Doctorant en informatique à Sorbonne Université, au sein de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, ISIR. Après un double cursus théâtre – robotique, il travaille sur l’apprentissage automatique pour la manipulation d’objets par des robots.

Guillaume Morel est Professeur en robotique à Sorbonne Université, directeur de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), il est spécialiste de la co-manipulation humain-robot.

Événement gratuit, sur inscription.