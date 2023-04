11e congrès Christine de Pizan (Genève & Lausanne)

(English below)



Le XIe congrès mondial Christine de Pizan, intitulé Ranger / déranger – Order and disorder, aura lieu à Genève et Lausanne, Suisse, les 19-22 juin 2024.



Trois axes de réflexion sont proposés.

Le premier "Rangement et dérangement, une polarité féconde" porte sur l’œuvre de Christine Pizan, en incitant à interroger les tensions entre les pulsions novatrices et transgressives des traités rédigés "pour la défense des Femmes" et la pensée politique de l'auteur qui se caractérise par une ferveur ordonnatrice dans un monde dérangé et subverti par les injustices.

L'axe "Postérités christiniennes : la longue vie d’une parole dérangeante" s’inscrit dans la longue durée des prises de paroles féministes et invite à s’interroger sur la place qu’occupent ou que pourraient occuper les œuvres de Christine dans une généalogie littéraire des questions politiques suscitées par le féminisme sous toutes ses formes.

Enfin, en proposant un axe intitulé "Appropriations contemporaines", nous aimerions susciter des interventions portant sur la portée contemporaine de l’œuvre de Christine de Pizan en accueillant des présentations sur des initiatives didactiques, des interventions artistiques basées sur l’œuvre de Christine, voire des performances artistiques inspirées par elles.



Les demandes d'inscription sont attendues pour le 1er juillet 2023.



Les propositions de titres accompagnées de résumés (150-200 mots) sont attendues pour le 30 octobre 2023.



La Société internationale Christine de Pizan (https://societechristinedepizan.wordpress.com/la-societe/) tient régulièrement des conférences rassemblant des spécialistes de l'autrice du XVe siècle ainsi que des chercheurs en littérature médiévale et renaissante. Une place importante est réservée aux présentations de travaux de jeunes chercheuses et chercheurs doctorant-e.s et postdoctorant.e.s.

—



The Eleventh Christine de Pizan World Congress, entitled Order and disorder - ranger / déranger, will be organized in Geneva and Lausanne, Switzerland, June 19-22 2024.



It will propose three main perspectives.

The first one, "Tidying up and disturbing, a fruitful polarity", will focus on the work of Christine Pizan, encouraging us to question the tensions between the innovative and transgressive impulses of the treaties written "for the defense of women" and the political thought of the author, which is characterized by a fervor for order in a world disturbed and subverted by injustices.

The axis Christine's posterity: the long life of a disturbing work is part of the long duration of feminist statements and invites us to question the place that Christine's works occupy, or could occupy, in a literary genealogy of the political questions raised by feminism in all its forms.

Finally, by proposing an axis entitled "Contemporary appropriations", we would like to encourage interventions on the contemporary scope of Christine de Pizan's work by welcoming presentations on didactic initiatives, artistic interventions based on Christine's work, and even artistic performances inspired by them.



Registration before July 1 2023.



Provisional titles and abstracts (150-200 words) expected before October 30 2023.



The International Christine de Pizan Society (https://societechristinedepizan.wordpress.com/la-societe/) holds regular conferences bringing together specialists of the 15th century author as well as researchers in medieval and renaissance literature. An important place is reserved for presentations of the work of young doctoral and post-doctoral researchers.