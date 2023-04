École d'été : "Dans la trame du vivant: laboratoire d’écologie sensible. Narration, arts et humanités écologiques" (Royère de Vassivière)

Dans la trame du vivant: laboratoire d’écologie sensible



Narration, arts et humanités écologiques



Royère de Vassivière (Creuse, 23) 2-8 juillet 2023



Ecole d'été

avec le soutien de l'Université Paul-Valéry, Montpellier, l'Université de Montpellier, la MSH-SUD, l'Université de Bordeaux, l'École Normale Supérieure de Lyon – CNRS



Objectifs de l'école d'été : Permettre à des étudiants de master et doctorat d’expérimenter une approche sensible, narrative et scientifique des écosystèmes vivants au cœur des espaces naturels. Les participants pourront ainsi être formés à une pédagogie expérientielle et régénératrice des humanités écologiques et explorer avec les enseignants et formateurs les concepts-clé et les auteurs de la pensée écologique contemporaine qui associe les disciplines scientifiques et les sciences humaines. Ce laboratoire fera l’objet d’une recherche qualitative et d’un film documentaire sur le rôle de cette approche complexe dans le processus d’éveil de la conscience écologique.



Programme détaillé sur le site https://tepcare.hypotheses.org/ecole-dete-2023-dans-la-trame-du-vivant

et le teaser https://www.youtube.com/watch?v=yiZgT1qRF78



Qui peut participer ? Doctorants, docteurs et étudiants en master inscrits dans une université ou établissement d’enseignement supérieur ; au total, il y aura 20 participants choisis à partir d’une lettre de motivation. Les participants donnent leur accord pour être filmés au cours de l’école thématique. Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation via ce formulaire avant le 31 mai 2023. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzcI3o04JgiGyNoBl30DMIiF09lxEbI6WZ_czrLUOp_FKnlA/viewform