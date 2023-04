Les sources chez Pétrarque : lieux, héritages et résonances (Avignon)

Les sources chez Pétrarque : lieux, héritages et résonances

29-30-31 mai 2024

Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse

Conservatoire de musique, danse et théâtre du Grand Avignon



Lieux



Dès l’âge le plus tendre, François Pétrarque élut la source de la Sorgue comme le lieu le mieux adapté à sa nature (Sen. 2, 67). Ce refuge se configure comme un véritable berceau favorisant l’imaginaire poétique, un lieu réel qui incarne la résonance profonde du topos de la source : la source Hippocrène de la vocation lettrée, source devenue fontaine dans la littérature médiévale et lieu idéal par excellence de l’amour, de l’enchantement, des légendes et des mythes. Ainsi, pour Pétrarque, Vaucluse est avant tout un paysage latin dans la lignée des grands archétypes sibyllins du bassin méditerranéen ; son choix de s’y installer et d’y acclimater les Muses (Ep. met. III, 1, vv. 76-80) est parfaitement assumé dans l’imaginaire de sa représentation. Source de renouvellement, par la création du poète arétin, la Sorgue a accueilli la rencontre de la Modernité avec l’Antiquité, des mouvances amoureuses avec les amarrages philosophiques, des vacarmes de la cité avignonnaise avec l’introspection, dans la recherche de la vertu philosophique. Pourtant, dans sa perpétuelle recherche de soi, Pétrarque décida de le quitter pour d’autres demeures. Il ne s’y installa pas véritablement, si ce n’est dans son imaginaire poétique qui le suivit toujours. Sa vie durant, ce lieu est alors devenu le symbole d’un foyer de paix, représentant métaphoriquement la "distance". Ainsi, ce lieu fut pour Pétrarque un imaginaire réel (Canzoniere CXXVI), fait d’arbres, de rivages, de vastes champs à parcourir (Canzoniere XXXV), de douceurs naturelles, mais également l’espace par excellence de la quête perpétuelle de soi. Dans sa lettre à Guido Sette Pétrarque affirma « seul le temps passé en ce lieu fut de la vie, le reste supplice ».



Héritages



Les grandes philosophies païennes resurgissent chez Pétrarque, pour qui l’eau est mère de la matière, elle est eau primordiale. Mais la source, chez Pétrarque, a également une autre signification, car la recherche philologique de la source littéraire fut la mission la plus chère de Pétrarque. L’humanisme naît comme le refus de l'hégémonie médiévale des scolia, des commentaires, pour fonder le contact directement avec la « source », le texte d’origine. À la suite de Pétrarque, le pétrarquisme exprime la nécessité de puiser à la source pétrarquienne pour une recodification de la matière sonore, des formes de sa poésie et de ses goûts ; la distance devient atemporalité, sa poésie se renouvelant et se déclinant de manière différente à chaque époque. Pétrarque devient source.



Résonances



Ce paysage champêtre a offert un environnement sonore riche, nourrissant la conception de son oeuvre littéraire. C’est dans ce lieu que résonnent les sons de la langue provençale, latine et italienne, de la poétique ancienne et moderne. Les mots deviennent rythme, les sons lyrisme, dans une cristallisation stylistique qui rend la poétique de Pétrarque source expressive universelle, norme poétique et musicale.

Dans la codification pétrarquienne, que signifie ce lieu "propice" à l’art où le sujet s’épanouit ? Que représente ce lieu où les résurgences sont apprivoisées, où les Muses sont acclimatées, où le combat trouve sa résolution harmonieuse et le créateur découvre sa source de grâce ? De quelle manière la source représente l’accès à l’introspection, aux tréfonds de la psyché, à l’intimité de l’âme ? Grâce à quelles résonances profondes l’imaginaire se renouvelle et la créativité se nourrit, amenant à la recodification des lois artistiques et à une nouvelle réorganisation de la vision du monde ?

Notre colloque invite à explorer la résonance de la Sorgue sous des prismes multiples, en tant que lieu réel, dans sa configuration géologique, mais aussi dans sa signification symbolique, littéraire et sonore, comme un environnement énergétique, poétique et musical qui se transforme en source inépuisable de création, où le créateur, l’artiste ou le musicien discipline et canalise les énergies pour fabriquer son art, maître de la matière par l’artifice. Ainsi la force de la résurgence des passions est structurée et dirigée par la construction d’une architecture ample et solide faite d’héritages anciens et questionnements modernes, dans une créativité toujours renouvelée.

C’est sous ces différentes significations de "source", dans une approche interdisciplinaire, que notre colloque entend s’inscrire.

Mots clés : résonances, source, écho, musique, musicalité, pétrarquisme, lyrisme, vertus, solidité des pierres, Nymphes, mythe, fluctuations, mémoire, eau, voyages.



Champs disciplinaires : littérature, philosophie, philologie, musicologie, mythologie, iconographie, géographie, géologie, psychologie.

Modalités de soumission



Les propositions de communication, en français, en italien ou en anglais, sont à adresser à

colloquepetrarque2024@gmail.com

Elles doivent comprendre :

- un résumé de 3000 signes maximum accompagné d’une bibliographie indicative ;

- une fiche bio-bibliographique de l’auteur(e) comportant notamment l’indication des publications se rapportant à la proposition présentée ou au sujet du colloque.

Format contribution : 20’ + 10’ Q&R.

Langue de la contribution : français, italien ou anglais.

Date limite d’envoi des propositions des contributions : 30 septembre 2023.

Réponse du Comité : 30 novembre 2023.

Dates du colloque : 29-30-31 mai 2024.

Lieux du Colloque : Musée-Bibliothèque François Pétrarque (Fontaine-de-Vaucluse), Conservatoire d’Avignon (Avignon).

Publication des Actes prévue (peer review).

Porteur du colloque : Conservatoire du Grand Avignon.

En collaboration avec : le Département de Vaucluse, l’Université d’Avignon, le Conservatoire de la ville d’Orange, le Conservatoire du Pays d'Apt/Luberon, le Conservatoire de Carpentras, l’Opéra du Grand-Avignon, le Collège Vernet, Concerto Soave, le CNSMDL, l’Institut italien de culture de Marseille, l’association ARTEMIDA.

Comité scientifique :

Barbessi Elisa, Collegium Musicae de l’Alliance Sorbonne Université

Bistagne Florence, Avignon Université

Deutsch Catherine, Université de Lorraine

Duperray Eve, Département Vaucluse

Gétreau Florence, CNRS, IReMus, Paris

Gialdroni Teresa Maria, Université Tor Vergata, Rome

Piperno Franco, Université La Sapienza, Rome

Ranzini Paola, Avignon Université, IUF

Urbani Brigitte, Université d’Aix Marseille

Comité d’organisation :

Elisa Barbessi, Florence Bistagne, Eve Duperray, Paola Ranzini, Brigitte Urbani, Sélia Jacinto.

