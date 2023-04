Appel à candidatures – Résidences de chercheurs à la bibliothèque Marmottan – 2023–2024







Fidèle à l’esprit de Paul Marmottan, qui fut l’un des pionniers des études napoléoniennes, l’Académie des beaux-arts propose dans son ancienne bibliothèque personnelle deux résidences à destination des chercheurs qui travaillent sur le Premier Empire et la première moitié du XIXe siècle en Europe, et plus particulièrement sur la vie artistique et littéraire de l’époque.





LA RÉSIDENCE



Le programme d’accueil (septembre 2023-juin 2024) porte sur deux résidences et comprend, pour chacune d’entre elles :



- la mise à disposition à titre gracieux d’un appartement (environ 35 m²) jouxtant la bibliothèque Marmottan ;

- le versement par l’Académie des beaux-arts d’une bourse mensuelle de 1 500 € bruts.



À noter

En raison d’importants travaux actuellement en cours à la bibliothèque Marmottan, il est possible que l’occupation des lieux par les lauréats soit cette année exceptionnellement raccourcie et se termine au 31 mars 2024.

Le versement de la bourse, quant à lui, demeurera inchangé et courra sur la totalité des dix mois de la résidence (de septembre à juin).





LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ



Le programme est ouvert à tous les étudiants à partir du niveau du master justifiant d’une inscription universitaire, sans exclusive de sujet ou domaine de recherche (histoire, histoire de l’art, musicologie, littérature, etc.), dès lors que celui-ci participe à la connaissance de la période napoléonienne ou du premier XIXe siècle européen.



L’appel à candidatures est ouvert aux étudiants de toutes nationalités, résidant en France ou à l’étranger. Les frais de transport et de déménagement ne sont néanmoins pas pris en charge.





LE DOSSIER DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature, rédigé en français ou en anglais, doit comprendre :



- une lettre de motivation adressée au directeur de la bibliothèque Marmottan ;

- un curriculum vitae ;

- une description du projet de recherche (6 000 signes maximum).



Les candidatures sont à adresser exclusivement sous format numérique (PDF) jusqu’au 31 mai 2023 par courrier électronique à : contact@bibliothequemarmottan.fr

Un courriel accusant réception de ce dossier sera envoyé.





LE JURY



Les dossiers de candidature seront examinés dans les semaines qui suivent la clôture des délais par un jury pluridisciplinaire.

Le comité de sélection est composé du directeur et du conservateur de la bibliothèque Marmottan, de deux membres de l’Institut de France et de deux personnalités extérieures.





LE CALENDRIER



L’appel à candidatures est ouvert du 24 avril au 31 mai 2023 minuit, heure de Paris.



Les noms des deux lauréats seront annoncés au plus tard le 7 juillet 2023.



La période de résidence s’étend du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024.



Pour toute question ou demande d’information, merci d’adresser un courrier électronique à l’adresse contact@bibliothequemarmottan.fr







LA BIBLIOTHÈQUE ET VILLA MARMOTTAN



La bibliothèque et villa Marmottan, située à Boulogne-Billancourt, est l’une des propriétés de l’Académie des beaux-arts, léguée en 1932 par Paul Marmottan. Elle constitue un exemple rare de bibliothèque conçue comme une unité organique, où les livres et leur décor sont nécessaires l’un à l’autre. Réunissant une importante collection sur l’histoire napoléonienne ainsi qu’un fonds de plusieurs milliers d’estampes, elle est dirigée par M. Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts.



Adresse postale : 7, place Denfert-Rochereau – 92100 Boulogne-Billancourt

Site internet : https://www.academiedesbeauxarts.fr/la-bibliotheque-et-villa-marmottan

Carnet Hypothèses : https://marmottan.hypotheses.org/