Pierre Bauby, Le XXIe siècle des Lumières

Nous sommes les héritiers des Lumières. C’est notre patrimoine commun républicain, celui de la gauche comme celui de l’Europe. Alors que les Lumières étaient vivantes, avec de multiples débats et controverses, ne les avons-nous pas considérées comme un bloc figé, pétrifié, laissé en jachère ?

Dans un essai vif et percutant, Pierre Bauby propose de les réexaminer, revoir, compléter, actualiser, enrichir là où elles ne correspondent plus aux situations, connaissances et enjeux du XXIe siècle ; de sortir des formes de binarisme, de fatalisme, de nombrilisme ; de résister aux délitements du lien sociétal. Il avance quatre paradigmes clés de la connaissance avant de revisiter dix grands rapports qui structurent nos pensées et actions. Cet essai vise à soulever la chape de plomb qui enserre le cœur du réacteur de la société ; de prendre appui sur les initiatives de terrain, en les faisant connaître, en suscitant des confrontations pluralistes, des débats dans l’espace public. Pierre Bauby propose de retrouver la dynamique créatrice et propulsive des Lumières pour contribuer à l’action transformatrice contre toutes discriminations et inégalités.

Table des matières

Sommaire

Préface

Introduction. Pourquoi les « Lumières » ?

Les visages pluriels des « Lumières »

Les « Lumières » dans leur contexte

Refonder les « Lumières » pour le XXIe siècle

Première partie. Sortir du binarisme

La dialectique comme opposition et unité des contraires

La clef de voûte de la « pensée Marx »

Tout est contradiction

La contradiction en mouvement

La perversion stalinienne de la pensée Marx

Les rapports indissolubles entre unité et diversité

Toujours resituer dans le temps et l’espace

Il n’y a ni « marxisme », ni « marxistes »

L’« invention » du « marxisme » et les spécificités françaises

Le double caractère des crises, menaces et opportunités

Orientations méthodologiques

Deuxième partie. Revisiter dix grands rapports

Nous sommes des êtres de raison, mais aussi de passions, de pulsions

Nous sommes des êtres de raison

Nous sommes des êtres d’affects, d’émotions, de pulsions, de désirs, d’envies, de passions ir-rationnels

La personne humaine maître et/ou composante de la nature

L’humain maître et possesseur de la nature ?

L’Anthropocène ?

Interactions sous contraintes

La reconnaissance de l’individuation est inséparable de la sociétalisation

L’individu et la collectivité

Les différentes figures de l’action publique

Les individus, la société et la démocratie

Les contre-pouvoirs

L’action publique démocratique pour conjuguer intérêt général et intérêts individuels et particuliers

L’action publique démocratique

Concevoir et promouvoir l’intérêt général

Un système multi-niveaux d’intérêt général

Réformer l’action publique

Un État-stratège ?

Droits et devoirs sont indissociables

La Déclaration de 1789

Pas de droits sans devoirs

Imbriquer liberté(s), égalité et solidarités

Liberté et libéralisme(s)

Égalité, fraternité, laïcité et solidarité(s)

Relier local et global, micro et macro

Penser ET agir local ET global

Une mise en œuvre créatrice du principe de subsidiarité

Remettre le marché à sa place, rien que sa place, mais toute sa place

« L’Union européenne (…) œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une (…) économie sociale de marché »

Services publics, communs, économie sociale

L’universalisme doit aller de pair avec les altérités

L’universalisme « à la française »

L’universel n’est universel que s’il est reconnu comme tel par tous

Le système européen de valeurs solidaires, référentiel dans la mondialisation

L’Union européenne, union d’États nation

Modèle social et système européen de valeurs communes

Référentiel dans la mondialisation

Quelles perspectives ?