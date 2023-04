Appel à contributions pour les n° 37 et 38 de Cahiers ERTA : « Labyrinthe »

Devenu plutôt une métaphore du monde qu’un espace mythique aisément reconnaissable, le labyrinthe ne cesse de nourrir la littérature moderne. Incarnation même de la complexité, il propose, sans doute, une image commode pour exprimer l’existence dans un monde où la perte de repères est la réalité quotidienne de l’être humain. Inextricablement lié à l’errance, le dédale est ainsi une des expressions privilégiées de la modernité, tant sur le plan symbolique que sur celui, moins patent, de l’écriture qui essaie de rendre compte de l’égarement dans cet espace à la fois ouvert et fermé.



Si, dans la culture mondiale, ce sont avant tout Joyce, Kafka et Borges qui sont les figures de proue de la thématique labyrinthique et, dans l’espace français et francophone, ce sont les représentants du nouveau roman qui se sont emparés de celle-ci, leurs noms sont loin d’épuiser tant l’histoire que le potentiel de ce sujet. Il suffit de mentionner des auteurs tels que Nerval, Zola, Modiano, Tournier, Yourcenar, Guilloux ou Ben Jelloun, pour voir le labyrinthe se manifester sur plusieurs niveaux de l’œuvre et prendre plusieurs formes, l’une plus complexe que l’autre.



À titre de pistes possibles, nous souhaiterions voir explorer les thématiques suivantes :



- l’espace labyrinthique et ses variantes,



- la démythification du labyrinthe,



- les incarnations modernes des personnages mythiques (Thésée, Ariane, le Minotaure),



- l’errance dans le dédale urbain,



- l’écriture labyrinthique,



- le labyrinthe du temps.







Calendrier :



- avant le 15 juin 2023 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,



- 30 juin 2023 : réponse du comité de rédaction,



- 30 septembre 2023 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,



- 30 novembre 2023 : décision du comité de lecture



- mars et juin 2024 : publication des numéros, respectivement 33 et 34 (version électronique)



- janvier 2025 : publication du volume (version papier)







Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Comptes rendus ».



Site internet : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/