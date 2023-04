Appel à contributions

Scritture migranti, n°17 (2023)

Scritture migranti est une revue fondée en 2007, dirigée par Fulvio Pezzarossa et Donata Meneghelli, se consacrant à l’étude de la « littérature migrante ». Dans ses douze numéros annuels, la revue a développé un travail critique sur les écritures générés par les processus migratoires, en explorant les thèmes de l'exil, de la diaspora, du voyage et des mouvements transculturels déclenchés par la condition post-coloniale ; elle a rassemblé des croisements disciplinaires, des produits textuels et des ressources expressives convergeant vers différents noyaux thématiques. La revue se veut une réponse politique participative et praticable aux défis difficiles d'un monde en mutation, où le mouvement, la fuite, l'expatriation, et leurs empreintes dans l'imaginaire, marquent la dynamique mondiale des trajectoires migratoires



Scritture migranti est publiée en ligne, en libre accès, sur la plateforme OJS, grâce au service Alma DL Journals de l’Université de Bologne. La revue est classée A par l’ANVUR pour les domaines scientifiques et disciplinaires de l'aréa 10 aux fins de l’habilitation scientifique nationale.



Pour le numéro 17 (2023), Scritture migranti accepte articles portant sur les questions, thématiques et théoriques, qui animent le champ des études de la littérature de migration. Parmi les nombres aspects qu’on peut traiter, nous sommes particulièrement intéressés à :



· La mémoire de la migration dans ses dimensions collectives et identitaires, dans le présente tout comme dans le passé ;



· La représentation du processus d’accueil et intégration des migrants dans un contexte socio-culturel ;



· La représentation en genres intermédiales et transmédiales (adaptations, novelisations, iconotextes, performances, théâtre, cinéma, bande dessinée, etc.) des phénomènes migratoires, soit dans la forme d’études monographiques consacrées à un auteur soit une étude comparée des textes et médias différents ;



· la critique et la réaction de la littérature et des arts sur le thème de la migration aux structures idéologiques et linguistiques des médias nationaux ;



· une réflexion sur les genres et formes littéraires qui s'avèrent particulièrement réceptifs aux écritures migrantes (ex. : le polar) ;



· relectures d’essais critiques sur la littérature migrante considérés désormais « classiques » ;



· la représentation des transformations des lieux en conséquence et réponse à l’accueil et intégration des migrants.





Date boutoir pour l’envoi des article : 20 septembre 2023.



Longueur maximale des articles : 40.000 signes (espaces et notes en bas de page comprises, bibliographie et résumé de l’article non compris). La revue accepte contributions écrites en italien, anglais ou français.



Les auteurs peuvent joindre 3 images maximum, mais il faut transmettre au comité de rédaction de la revue l’autorisation à la publication signée par les détenteurs du droit d’auteur (à envoyer avant la publication du dossier).



Les normes éditoriales et le modèle du ficher sont à télécharger par le site de la revue à cette page : https://scritturemigranti.unibo.it



La revue soumet une sélection de documents, qui doivent être inédits, à un processus anonyme d'évaluation par les pairs.



Nous acceptons également entretiens (transcrites dans le même ficher disponible dans la page de la revue « Modèle.docx ») et contributions créatives (récits de 50.000 signes maximum, photographies, dessins, bande dessinées).



Les rédacteurs se réservent le droit de rejeter les propositions qui ne respectent pas les règles éditoriales ou le modèle de la revue.



Calendrier :



Envoi des articles : 20 septembre 2023



Evaluation des pairs : 15 novembre 2023



Envoi des articles revus et corrigé après évaluation : 10 décembre 2023





Les articles sont à envoyer à ce courrier : redazione.scritturemigranti@unibo.it

***[ENG]***

Call for Paper - Scritture migranti n°17 (2023)

The academic journal Scritture migranti, founded in 2007, already counts twelve annual issues and has benne directed by Fulvio Pezzarossa and, later, by Donata Meneghelli. It has developed a critical work on the writings generated by migratory processes and explored the themes of exile, diaspora, travel, and the transcultural movements triggered by the postcolonial condition. It has fielded disciplinary interweavings, textual products and expressive resources converging on various thematic cores. Scritture migranti aims at a participatory and viable political response to the difficult challenges of a changing world, where movement, flight, expatriation, and their imprints on the imaginary, mark the dynamic worldliness of migratory trajectories.



Scritture migranti is listed among Class A journals by Anvur.



Open access journal, with Creative Commons license, Scritture migranti is hosted on the OJS platform prepared by Alma DL Journals, a service of the University of Bologna.



For publication in n° 17 (2023), we are interested in receiving contributions aimed at a theoretical and/or thematic survey of current issues being addressed by Migration Studies. In particular, we welcome contributions that deal with one of the following areas:



- the memory of migration in its collective and identity dimensions, in present and past historical periods;



- the representation of the reception and integration process of migrants in the socio-cultural context;



- the artistic-literary representation (texts, icontexts, audio-visual arts, performance, theater, etc.) of migratory phenomena, which can range from monographic studies dedicated to single authors to a comparative study between different authors or media;



- the critique and reaction of migration-themed literature and arts to the ideological and linguistic structures of national mass media;



- a reflection on literary forms and genres that are proving particularly receptive to migrant literature (e.g., investigative fiction);



- rereadings of canonical essays belonging to Migration Studies;



- representation of the transformations of places in response to the reception and integration of migrants.





The deadline for submissions is September 20, 2023. Articles will be 40,000 characters maximum, including spaces and notes (excluding bibliography), and may be submitted in English, French or Italian. Authors may include up to three images, whose release regarding copyright must be obtained and submitted to the editorial office by the publication date of this issue. Editorial guidelines (with a reference template) and further practical and stylistic information can be found on the journal's website: https://scritturemigranti.unibo.it.



The journal makes a selection of material, which must be unpublished, through an anonymous peer review process.



Interviews (transcribed into word document respecting the template) and creative contributions (short stories, photos, comics, drawings) are also accepted. These contributions are not subject to peer review.



The editors reserve the right to reject submissions that do not comply with the editorial rules or the template.





Processing schedule:



Submissions: by September 20, 2023



Peer review: by November 15, 2023



Delivery of final version of articles: December 10, 2023





Please direct all inquiries to the editorial office address: redazione.scritturemigranti@unibo.it

*** [IT]***

Call for Paper - Scritture migranti n°17 (2023)

Il periodico Scritture migranti, nato nel 2007, ha sviluppato nei dodici numeri annuali diretti da Fulvio Pezzarossa, e successivamente da Donata Meneghelli, un lavoro critico sulle scritture generate dai processi migratori, esplorando i temi dell’esilio, della diaspora, del viaggio, ed i movimenti transculturali innescati dalla condizione postcoloniale. Ha messo in campo intrecci disciplinari, prodotti testuali e risorse espressive convergenti su vari nuclei tematici. Scritture migranti si prefigge una risposta politica, partecipata e praticabile, alle difficili sfide di un mondo in trasformazione, dove il movimento, la fuga, l’espatrio, e le loro impronte sull’immaginario, segnano la mondialità dinamica delle traiettorie migratorie.



La rivista è inserita in classe A dall’Anvur per l’Area 10.



Ad accesso libero, con licenza Creative Commons dei suoi prodotti, è ospitata sulla piattaforma OJS approntata da Alma DL Journals, servizio dell’Ateneo di Bologna.



Per la pubblicazione sul numero 17 (2023), siamo interessati a ricevere contributi volti a una ricognizione teorica e/o tematica delle questioni attuali che vengono trattate dai Migration Studies. In particolare, si accettano contributi che trattino uno dei seguenti ambiti:



- la memoria della migrazione nelle sue dimensioni collettive e identitarie, nei periodi storici presenti e passati;

- la rappresentazione del processo di accoglienza ed integrazione dei migranti nel contesto socio-culturale;



- la rappresentazione artistico-letteraria (testi, iconotesti, arti audio-visive, performance, teatro, ecc.) dei fenomeni migratori, che può spaziare da studi monografici dedicati a singoli autori ad uno studio comparato tra autori o media diversi;



- la critica e la reazione della letteratura e le arti a tema migratorio alle strutture ideologiche e linguistiche dei mass media nazionali;

- una riflessione sulle forme e i generi letterari che si stanno dimostrando particolarmente ricettivi alla letteratura migrante (es.: la narrativa d’indagine);



- riletture dei saggi canonici appartenenti ai Migration Studies;



- la rappresentazione delle trasformazioni dei luoghi in risposta all’accoglienza ed all’integrazione dei migranti.





La scadenza per la presentazione dei contributi è il 20 settembre 2023. I contributi saranno di 40.000 caratteri al massimo, inclusi gli spazi e le note (esclusa la bibliografia), e possono essere presentati in inglese, francese o italiano. Gli autori possono includere fino a tre immagini, la cui liberatoria riguardo il copyright dovrà essere ottenuta e trasmessa alla redazione entro la data di pubblicazione del numero speciale. Le linee guida editoriali (con un template di riferimento) e ulteriori informazioni pratiche e stilistiche sono reperibili sul sito della rivista: https://scritturemigranti.unibo.it.



La rivista opera una selezione del materiale, che deve risultare inedito, mediante un procedimento di peer review anonimo.



Si accettano inoltre interviste (trascritte in documento word che rispetti il template) e contributi creativi (racconti brevi, foto, fumetti, disegni). Questi contributi non sono soggetti a peer review.



La redazione si riserva il diritto di rifiutare le proposte non conformi alle regole redazionali o al template.





Calendario di lavorazione:

Invio dei contributi: entro il 20 settembre 2023

Peer review: entro il 15 novembre 2023

Consegna della versione definitiva degli articoli: 10 dicembre 2023





Si prega di indirizzare tutte le richieste all’indirizzo della redazione: redazione.scritturemigranti@unibo.it.