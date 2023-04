La Métalepse au prisme des arts (Seminario permanente di Narratologia V, Paris)

Seminario permanente di Narratologia V



Vingt ans après le congrès parisien qui a été à l’origine d’un véritable changement de paradigme dans les études narratologiques consacrées à la métalepse, le Seminario permanente di Narratologia, qui en est désormais à sa cinquième édition, souhaite prolonger davantage les réflexions en la matière, en accordant une importance particulière au rapport que la métalepse peut entretenir avec la fictionnalité, ainsi qu’aux enjeux de ce procédé en termes de "poétique historique" et d’interaction avec les lecteurs. Certains des plus grands spécialistes européens de la métalepse échangeront à cette occasion au sujet des approches théoriques les plus récentes, afin de tester la pertinence des catégories esthétiques et interprétatives actuellement employées, mais aussi pour développer de nouvelles pistes, notamment à partir d’un éventail d’études de cas. Encore plus que dans les précédentes éditions du Séminaire, il s’agira de franchir le périmètre des études littéraires à proprement parler, dans le but de privilégier la perspective intermédiale, et d’inclure dans le champ d’analyse des objets aussi variés que la BD et les jeux-vidéos.



PROGRAMME





Jeudi 20



15:00 – 15:30



John Pier (Université de Tours et CRAL, CNRS, Paris) – Keynote

Chemins de la recherche sur la métalepse

15:30 – 16:15 + 16:15 – 16:35 (Q&A)



Marzia Beltrami (University of Tartu)

Pro or against immersivity? Embodied and spatial implications of metalepsis

16:35 – 17:00



Marco Bernini (Durham University)

Experiential Crossing: Phantasmal Intersubjectivity and the Metaleptic Emersivity of Fictional Characters

17:00 – 17:25



17:25 – 18:00





Vendredi 21 – matin



Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) – Keynote

Da quando i personaggi hanno un'anima? Metalessi e autocoscienza

09:30 – 10:15 + 10:15 – 10:35 (Q&A)



Titti Pagliuca (Università di Napoli Federico II)

Appunti per una storia della metalessi nella narrativa otto-novecentesca

10:35 – 10:50



10:50 – 11:10



Elisabetta Abignente (Università di Napoli Federico II)

Consulenze d’autore. Metalessi e funzione curatoriale in Pamuk e Houellebecq

11:10 – 11:35



Matilde Manara (Collège de France – Prix Anna Caroppo)

«Je peux parler!». Métalepse et voix-off dans Le Miroir d'Andreï Tarkovski

11:35 – 12:00



12:00 – 12:30





Vendredi 21 – après-midi



Jarmila Mildorf (Universität Paderborn)

Metalepsis in Radio Drama: Audionarratological Perspectives

14:30 – 14:55



Giuseppe Episcopo (Università Roma Tre)

«Are you shivering?» Voice and Metalepsis in Radio Ghost Stories

14:55 – 15:20



15:20 – 15:40



Giuliano Cenati (Università Telematica Pegaso)

Fumetti 3D: illusionismo ed euristica nella metadiegesi verbovisiva

15:40 – 16:05



Angelica Comia Boco, Marta Merlino, Elena Rubbà, Franco Villamar Ruiz, Sarah Vaia coordonnés par Fabrizia Malgieri (Università IULM, Milano)

"Don't forget to save your game!": Unreliable Metaleptic Narrator in the videogame Doki Doki Literature Club

16:05 – 16:30



16:30 – 17:00



Performance à plusieurs voix

Sophie Rabau, Léa Cuenin, Scomparo, « Jolie métaphore – Tout à fait, Thierrie ! » Une expérience d’écriture et de critique littéraire en direct

17:00 – 18:00





Samedi 22 – matin



Thomas Kuhn-Treichel (Universität Heidelberg) – Keynote

Poeta Necans: The Metalepsis of Killing a Character in Diachronic Perspective

9:00 – 9:45 + 9:45 – 10:05 (Q&A)



Henning Hufnagel (Universität Zürich)

Via d’uscita: La metalessi salvatrice in Yourcenar, Nabokov, McCay e Crepax

10:05 – 10:30



10:30 – 10:50



Paola Del Zoppo (Università della Tuscia)

Intertestualità fittizia e circolarità come metalessi dell’autore. Alcuni esempi dalla letteratura contemporanea europea (1990-2015)

10:50 – 11:15



Cécile Rousselet (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Le sillage et l’évolution de la métalepse européenne moderne dans la narration yiddish

11:15 – 11:40



11:40 – 12:10



12:10 – 12:30